El fútbol español se solidariza con el pueblo venezolano

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Madrid, 25 jun (EFE).- El fútbol español se solidarizó este jueves con el pueblo venezolano y expresó sus condolencias a las víctimas y los familiares afectados por los potentes terremotos que han sacudido duramente el país latinoamericano en las últimas horas.

Tras recibir la noticia, una de las primeras en pronunciarse fue la Real Federación Española de Fútbol, que, por medio de su cuenta oficial en redes sociales, se solidarizó con el dolor de los damnificados «en estos momentos de profunda tristeza».

También se significaron algunos de los equipos más laureados de España. Mediante un comunicado, el Real Madrid transmitió su «más profunda consternación y su solidaridad» por las víctimas que han dejado los dos grandes seísmos en Venezuela.

Por su parte, el Atlético de Madrid trasladó sus «más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y toda la fuerza y apoyo tanto a los heridos como al pueblo venezolano», algo que también hizo el FC Barcelona, que mando públicamente su apoyo y acompañamiento al país en «estos momentos difíciles».

Además, el Real Betis envió desde su cuenta de X su «cariño, fuerza y solidaridad a las personas afectadas», algo que también hicieron el Athletic Club, que se unió «al dolor del pueblo venezolano tras el terremoto que ha sacudido al país» o el Celta de Vigo, que expresó su profundo pesar por este «trágico» incidente.

A lo largo de la jornada, han sido muchos los equipos de primera división los que han dado públicamente el pésame y mandado su apoyo a Venezuela: el Getafe, el Rayo Vallecano, el Valencia, la Real Sociedad, el Espanyol, el Elche, el C.A Osasuna, el Deportivo A Coruña o el recién descendido Real Oviedo.

Según confirmó este jueves la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el número oficial de víctimas asciende, de momento, a 164 fallecidos y más de 971 heridos.

«Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)», afirmó la dirigente en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

ppe/cmm