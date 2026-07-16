El fútbol femenino creció en Brasil a pasos largos en vísperas de albergar el Mundial 2027

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Río de Janeiro, 16 jul (EFE).- El fútbol femenino registró un significativo crecimiento en Brasil en los últimos años, con el número de competiciones pasando de seis en 2021 a nueve en 2026, según cifras divulgadas este jueves por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), a menos de un año de albergar el Mundial.

De acuerdo con los datos de la CBF, el número de clubes de fútbol femenino en Brasil pasó de 58 en 2021 a 79 en 2026, de los cuales 66 en competiciones adultas.

Para este año están previstas nueve competiciones, incluyendo el Campeonato Brasileño de primera, segunda y tercera división, la Supercopa Femenina, la Copa de Brasil y los torneos nacionales sub-20 y sub-17, así como las ligas sub-16 y sub-14.

La expansión también se refleja en el calendario. El número de partidos de las competiciones organizadas por la CBF saltó de 398 en 2021 a 712 previstos para la temporada 2026, casi un 80 % más, mientras que, tan solo frente al año pasado, el crecimiento fue del 26 %.

Ese aumento vino impulsado por la ampliación de las tres divisiones del Campeonato Brasileño y por el regreso de la Copa de Brasil femenina.

La CBF destacó igualmente el incremento de las inversiones destinadas a los clubes.

La ayuda económica para cada uno de los 18 participantes del Campeonato Brasileño de primera división se duplicó hasta 720.000 reales (140.900 dólares), mientras que el campeón recibirá un premio récord de dos millones de reales (391.435 dólares), el doble del valor distribuido anteriormente.

Para la gerente de competiciones femeninas de la CBF, Aline Pellegrino, el aumento de las competiciones en diferentes categorías eleva la capacidad de desarrollar talentos, aumenta el nivel competitivo y prepara futbolistas para el alto rendimiento.

«Cuando ampliamos el calendario le dimos a las futbolistas lo que más necesitaban para desarrollarse: tiempo de juego. Más minutos en la cancha significan mas experiencia, mayor evolución técnica y una preparación más consistente», afirmó.

La dirigente agregó que la ampliación del calendario le permitió a los clubes tener mejores condiciones para planear la temporada, lo que favorece las inversiones y fortalece la estructura de los equipos.

Los datos sobre el crecimiento del fútbol femenino fueron divulgados cuando falta menos de un año para que Brasil organice la décima edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, que se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 en São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Salvador, Recife, Fortaleza y Porto Alegre.

Será el primer Mundial femenino disputado en un país sudamericano.

El torneo reunirá a 32 selecciones y ya tiene confirmadas a 14 participantes, entre ellas España, vigente campeona del mundo, además de Brasil, clasificada automáticamente como anfitriona, y Colombia y Argentina, campeona y subcampeona, respectivamente, de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

La entidad recordó que, como parte de la estrategia para consolidad el legado del Mundial 2027, prevé destinar más de 685 millones de reales (134 millones de dólares) al desarrollo del fútbol femenino del país entre 2024 y 2029. EFE

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