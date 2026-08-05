El fútbol masculino se suspenderá en Brasil por un mes durante el Mundial femenino 2027

Compartir

2 minutos

Río de Janeiro, 5 ago (EFE).- Las competiciones masculinas de fútbol en Brasil se suspenderán por un mes el próximo año, en coincidencia con el Mundial femenino del que el país será anfitrión, informó este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La entidad comunicó la paralización obligatoria en nota enviada a los clubes que disputan los campeonatos brasileños de primera, segunda, tercera y cuarta división, así como los que podrán disputar la Copa de Brasil.

Las competiciones masculinas permanecerán suspendidas entre el 24 de junio y el 25 de julio, período que coincide con el Mundial 2027, para que las atenciones se concentren en el fútbol femenino, facilitar las operaciones logísticas del evento y evitar conflictos de calendario.

Según la CBF, la suspensión de las competiciones forma parte de los compromisos que Brasil asumió ante la FIFA para adjudicarse la organización del Mundial femenino.

La medida también obedece a que en el Mundial femenino se utilizarán los principales estadios de las ocho ciudades sede: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

La reserva de esos estadios impedirá, por ejemplo, que Flamengo y Fluminense utilicen el Maracaná por un largo período, así como que Corinthians juegue en su casa, el Neo Química Arena de São Paulo; el Internacional en el Beira-Rio de Porto Alegre y el Bahia en el Fonte Nova de Salvador.

Los estadios escogidos estarán cerrados y a disposición de la FIFA desde algunas semanas antes del inicio del torneo.

En su décima edición, el Mundial femenino, el primero disputado en un país sudamericano, reunirá a 32 selecciones y ya cuenta con varias clasificadas, Brasil como anfitriona y España como vigente campeona.

También garantizaron su clasificación Colombia y Argentina, que fueron respectivamente campeona y subcampeona de la Liga de las Naciones de Conmebol este año.

Según el director de operaciones de la FIFA para el Mundial 2027, Thago Jannuzzi, la meta es superar los dos millones de asistentes a los partidos del Mundial femenino disputado en 2023 y alcanzar un promedio de unos 33.000 espectadores por partido.

«Ya contamos con unas 730.000 personas inscritas en la plataforma de venta de entradas, la mitad de las cuales brasileña, pero con una alta demanda de México, Estados Unidos, Argentina y Colombia», afirmó el dirigente. EFE

cm/mp/car