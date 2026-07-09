El fútbol uruguayo adoptará reglas del Mundial 2026 a partir del próximo Torneo Clausura

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Montevideo, 9 jul (EFE).- La Liga Uruguaya implementará a partir del próximo Torneo Clausura de Primera División las nuevas Reglas de Juego 2026/2027, adoptando así los mismos criterios utilizados por la FIFA durante este Mundial.

Según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol en un comunicado difundido este jueves, el paquete de modificaciones busca dinamizar los encuentros y penalizar la pérdida deliberada de tiempo.

Para ello, el ente rector del fútbol uruguayo incorporará cuatro nuevas disposiciones centrales y diversos ajustes técnicos que afectarán a siete de las normativas tradicionales del reglamento.

Entre las innovaciones destaca la potestad de los árbitros para iniciar una cuenta regresiva de cinco segundos cuando detecten demoras intencionadas en los saques de banda o de meta.

Si el balón no se pone en juego al finalizar la cuenta, el equipo infractor será penalizado cediendo un saque de banda al rival o, en el caso del saque de arco, concediendo un tiro de esquina.

Asimismo, se instaura un límite máximo de diez segundos para que los futbolistas abandonen el terreno de juego durante una sustitución.

Si el jugador excede este tiempo, deberá salir igualmente, pero su equipo quedará temporalmente con un hombre menos, ya que el relevo solo podrá ingresar en la siguiente interrupción y tras haber transcurrido un minuto de juego.

Una penalización temporal similar se aplicará en el ámbito médico: todo jugador que requiera asistencia en el césped y obligue a detener el partido, deberá salir del campo y esperar un minuto desde la reanudación para reincorporarse.

El protocolo del videoarbitraje (VAR) también amplía su margen de intervención y -a partir del Clausura- la tecnología podrá asistir al juez central en tres nuevos escenarios: rectificar una segunda tarjeta amarilla mostrada de forma incorrecta, subsanar casos de confusión de identidad en amonestaciones o expulsiones, y anular tiros de esquina concedidos erróneamente, siempre que la corrección sea inmediata.

En cuanto a los colegiados, se permitirá que las competiciones autoricen el uso de cámaras corporales -fijadas en el pecho o la cabeza de los árbitros-, siempre que la organización gestione las imágenes.

Por último, el reglamento actualiza criterios técnicos como la entrega del «balón a tierra» al último equipo que tuvo la posesión, y dictamina que no se amonestará a un infractor si el árbitro otorga la ley de la ventaja y la jugada culmina en gol, considerando que la falta no logró evitar la anotación. EFE

hov/scr/car