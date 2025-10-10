El fabricante alemán de electrodomésticos BSH recorta 1.400 empleos por falta de demanda

Fráncfort (Alemania), 10 oct (EFE).- El fabricante de electrodomésticos BSH anunció este viernes que va a recortar 1.400 empleos en Alemania por falta de demanda debido a la debilidad del mercado inmobiliario y porque los consumidores prefieren productos más baratos.

BSH, que tiene entre sus marcas a Bosch, Siemens, Neff o Gaggenau, informó de que su producción supera a sus ventas y por ello necesita reducir su volumen de empleo.

La reducción de personal afectará sobre todo a la fábrica de Bretten, en el estado federado de Baden-Württemberg (suroeste), donde va a dejar de producir hasta finales del primer trimestre de 2028 cocinas y campanas extractoras e interrumpir las actividades de logística, lo que afectará a unos 980 empleados.

Además, BSH va a dejar de producir lavadoras en la fábrica de Nauen, en Brandenburgo (noreste), hasta mediados de 2027, lo que afectará a 440 trabajadores.

BSH es la abreviatura de ‘Bosch und Siemens Hausgeräte’ porque hasta comienzos de 2015 fue una empresa conjunta de Bosch y Siemens. EFE

