El fabricante brasileño Embraer vende otros 15 aviones al grupo estadounidense Azorra

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Río de Janeiro, 5 jun (EFE).- La brasileña Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo, anunció este viernes la firma de un acuerdo para vender otras 15 aeronaves del modelo E195-E2 a Azorra, en un contrato en el que el grupo estadounidense se reservó la opción para adquirir otros 15 aparatos del mismo tipo.

El nuevo acuerdo eleve desde 39 hasta 54 el número de aeronaves de este mismo modelo pedidas por Azorra, empresa especializada en el arrendamiento de aviones con sede en Florida (Estados Unidos) y una subsidiaria en Irlanda.

Este pedido es el tercer aumento del encargo original hecho por Azorra desde diciembre de 2021.

El E195-E2 es la mayor aeronave fabricada por Embraer, que es el líder mundial en el segmento de aviones de mediano tamaño (de hasta 150 asientos) para vuelos regionales.

El director ejecutivo de Azorra, John Evans, afirmó que el nuevo pedido refleja la fuerte demanda de aerolíneas de todo el mundo por aeronaves medianas y bajo consumo de combustible que les permitan abrir nuevos mercados y modernizar sus flotas. EFE

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