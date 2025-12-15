The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El fabricante de Roomba, iRobot, se declara en bancarrota y dejará de cotizar en bolsa

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 15 dic (EFE).- El fabricante de los robots aspiradores Roomba, iRobot, se declaró este domingo en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, y anunció que transferirá su negocio a dos empresas chinas y que dejará de cotizar en bolsa.

La compañía, con sede en Massachusetts, dijo hoy que ha llegado a un acuerdo de reestructuración por el cual iRobot será adquirida por su principal prestamista y fabricante, Shenzhen Picea Robotics Co. y Santrum Hong Kong Co.

«El anuncio de hoy marca un hito fundamental para asegurar el futuro a largo plazo de iRobot», declaró en un comunicado Gary Cohen, director ejecutivo de iRobot.

Según Cohen, la transacción fortalecerá su posición financiera y «garantizará la continuidad para sus consumidores, clientes y socios».

Según los términos del acuerdo de bancarrota, iRobot continuará operando sin que se prevean interrupciones para sus clientes. EFE

syr /rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR