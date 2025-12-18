El fabricante finlandés Patria venderá blindados a Alemania por 2.000 millones de euros

Helsinki, 18 dic (EFE).- La compañía de defensa finlandesa Patria anunció este jueves que ha firmado con el Gobierno alemán dos contratos valorados en más de 2.000 millones de euros para la adquisición de hasta 876 vehículos blindados de transporte de tropas.

Según Patria, los contratos incluyen un pedido en firme por valor de más de 1.000 millones de euros y se adscriben dentro del Sistema Común de Vehículos Blindados (CAVS, por sus siglas en inglés), un programa conjunto de defensa liderado por Finlandia en el que también participan Letonia, Suecia, Alemania y Dinamarca.

El acuerdo contempla la entrega a partir de 2026 de vehículos blindados 6×6 de cuatro variantes distintas, entre ellas las equipadas con el sistema de mortero con torreta Patria NEMO y el sistema de armas con control remoto Kongsberg RS4.

«Me complace anunciar que estos contratos de CAVS con Alemania representan el mayor acuerdo individual en la historia de Patria y convierten también a nuestro vehículo blindado 6×6 en el estándar europeo», afirmó en un comunicado Esa Rautalinko, consejero delegado de la compañía finlandesa.

Según Rautalinko, estos contratos contribuirán al objetivo del Ejército alemán de alcanzar la plena capacidad de combate en 2029 y Patria se enorgullece de formar parte de este desarrollo.

Los vehículos blindados CAVS tienen capacidad para transportar dos tripulantes y un máximo de diez soldados y pueden ser modificados para cumplir distintas misiones, como el transporte protegido de tropas, evacuaciones médicas, apoyo logístico y operaciones de combate.

El programa CAVS, lanzado por Finlandia y Letonia, tiene como objetivo desarrollar un sistema de vehículos blindados de transporte de tropas para reforzar la capacidad de combate de los Estados participantes, reducir los costes mediante la compra conjunta y fortalecer la cooperación en materia de defensa entre los países europeos y la OTAN.

Esta iniciativa, financiada parcialmente por la Comisión Europea, está abierta a todos los países comunitarios con requisitos similares en materia de vehículos blindados 6×6 y facilita la cooperación entre ellos en misiones militares y maniobras conjuntas.

Patria, cuyo accionista mayoritario es el Estado finlandés, ha recibido hasta la fecha pedidos de casi 2.000 unidades del CAVS 6×6 de varios países, de los que ya ha entregado más de 250. EFE

