El factor Parisi: la incógnita del votante de clase media, hastiado y neoliberal

5 minutos

Por Víctor Castelló

Santiago de Chile, 12 dic (EFE).- Hastiados de la política tradicional y sin reconocerse en el eje clásico izquierda-derecha, los más de 2,5 millones de personas que votaron en la primera vuelta de las presidenciales chilenas por el economista populista Franco Parisi, tercero con un 19,7 % de los votos, se perfilan como la gran incógnita y el «factor» clave en el balotaje de este domingo entre la progresista Jeannette Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast.

Parisi reveló este jueves, en el cierre de la campaña, que votará en blanco y opinó que la probable victoria de Kast, líder en los sondeos, es «una mala noticia» para Chile, pero eso no quiere decir que sus votantes le vayan a imitar, ya que en su caudal de votos y su formación, el Partido de la Gente (PDG), son un ente irregular, dividido y muy voluble, sin disciplina ni afiliación partidista, advierten a EFE expertos locales.

Una de sus características más comunes es que son votantes hastiados de la política tradicional, que dicen defender el “sentido común”, sin identificarse con los extremos y con el deseo de crecer socialmente en un sistema económico que los tiene olvidados.

Se alejan de los ejes tradicionales «izquierda-derecha» y «democracia-dictadura», hegemónicos en Chile desde la transición de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989).

Y suponen un nuevo perfil, inserto en la clase media: un núcleo poblacional que ha visto cómo su crecimiento se ha estancado, sobre todo en las regiones septentrionales del país, donde abunda la minería y la industria del cobre.

No encontraron soluciones en el «Estallido Social de 2019», la mayor ola de protestas sociales desde el fin de la tiranía, ni en los Gobiernos del conservador Sebastián Piñera (2018-2022) ni del actual presidente, Gabriel Boric, representante de la izquierda a priori más reformista.

“Franco Parisi sintoniza con un clivaje que tiene que ver con la movilidad social. Fueron muy importantes en los primeros años de transición tras la dictadura de Pinochet, pero habían quedado rezagados. Durante la primera década después de la transición, Chile creció mucho y echó raíces la idea del emprendimiento», explica a EFE Claudia Heiss, politóloga del departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Chile.

«Un segmento que aspiraba a salir de la clase baja y llegar a la clase media a través del esfuerzo personal. Este segmento había sido rezagado porque fue una promesa incumplida. Generó mucha frustración”, agrega la politóloga.

Jóvenes y extremos

Francesca Moya, 37 años, secretaria de marketing y residente en el barrio Puente Alto, uno de los más populares de la capital, admite que votó por Parisi. “Me cargan los extremos”, afirma.

“Pertenezco a la clase media más pobre, fue el único que se preocupó de esas personas. Yo tengo mi emprendimiento, mi salón de extensiones de pestañas. Si no fuera por las encuestas (donde nadie predijo el gran resultado de Parisi), hubiera ganado”, sentencia.

Los hombres más jóvenes que no siguen la política son otro de los bastiones de Parisi. Fernando Sangüesa, estudiante de ingeniería comercial, vive en Viña del Mar. También se decantó por el excandidato al considerarlo “el más preparado” ya que “tiene una carrera y un doctorado”.

En esta segunda vuelta tiene clara su elección. “Votaré por José Antonio Kast. El comunismo nunca sirvió. José Antonio Kast es empresario, tiene contactos. Yo soy un punto medio, pero si me tengo que decantar por izquierda o derecha, me decanto por la derecha”, explica.

Tendencia a la derecha

Heiss incide en esta idea del supuesto centro ideológico de Parisi, en el que se exacerba el individualismo. “Un partido que se define como ni de izquierda ni de derecha, que habla del sentido común, es un partido que reniega de la articulación política en torno a proyectos colectivos. Hay una tendencia en personas que se definen ni de izquierda ni de derechas a ser más bien de derechas”.

El politólogo Kenneth Bunker, de la Universidad San Sebastián, predice igualmente un trasvase a la ultraderecha de estos votantes porque «primero, el liberalismo económico que propone Parisi es similar a Kast».

«Segundo, quieren cambio. Independientemente de la línea económica, a los votantes de Parisi no les gusta este gobierno. No quieren continuidad. Es un votante rupturista que escapa de los ejes pero también de la continuidad de este gobierno que Jara representa”, concluye sobre un colectivo que es una incógnita, aunque a priori en el controvertido plebiscito interno del PDG ganó el voto nulo o blanco, que no favorece a ninguno de los dos candidatos. EFE

vdc-jm/lnm

(foto)