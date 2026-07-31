El famoso alpinista Nirmal Purja desaparecido junto a nueve personas tras avalancha en Pakistán

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Diez personas, entre ellas el famoso escalador nepalí Nirmal Purja, están desaparecidas tras una avalancha ocurrida en el norte de Pakistán mientras se encontraban en plena expedición, anunció el jueves el club alpino de ese país.

Purja, de 43 años, es mundialmente conocido por el documental de Netflix «14 Cumbres: Nada es imposible» que narra su ascensión de los 14 «ochomiles» -las famosas cumbres de más de 8.000 metros- en seis meses y seis días entre abril y octubre de 2019, lo que entonces fue un récord.

«El Club Alpino de Pakistán (ACP) recibió informes muy preocupantes sobre una avalancha que afectó a un equipo de escaladores en el Broad Peak (8.047 m), en la cordillera del Karakórum», aseguró la entidad a última hora del jueves.

La policía indicó el viernes que se habían encontrado los cuerpos de cuatro escaladores cerca de ese lugar.

El club indicó que la expedición liderada por Purja está compuesta por diez personas originarias de Nepal, Pakistán, Omán, Estados Unidos y China. Hasta el momento, no se ha podido contactar con ellos.

«Se está haciendo todo lo posible para garantizar que se movilicen helicópteros de apoyo y todos los recursos de rescate disponibles a la primera oportunidad, siempre que lo permitan las condiciones climáticas y operativas», añadió.

Purja, quien sirvió en la Brigada de Gurkhas del ejército británico antes de unirse al Escuadrón Especial de Barcos de los Marines Reales, ha batido múltiples récords de escalada desde que se convirtió en alpinista y guía de montaña de tiempo completo.

En 2021, junto con un equipo de otros nueve escaladores nepalíes, completó la primera ascensión invernal del K2.

– «No pido nada más» –

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, dijo que estaban «trabajando urgentemente para verificar y comprender la situación» y afirmó que Pekín estaba dispuesto a brindar asistencia a Pakistán.

El Club Alpino informó que se habían enviado rescatistas equipados con dispositivos de geolocalización para buscar a los alpinistas desaparecidos.

«A través del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), ya hemos localizado a cuatro alpinistas», declaró a la AFP Ayaz Shigri, secretario general del Club Alpino, en la ciudad norteña y montañosa de Skardu.

«Por ahora, no podemos decir nada sobre lo que ha ocurrido exactamente», añadió.

Helicópteros militares consolidaron los esfuerzos en el terreno para encontrar a los escaladores y potenciar la operación en el desafiante entorno de gran altitud, según el club.

Esta semana Purja había escrito en X que estaba a punto de convertirse en la primera persona en escalar dos veces los 14 «super picos» sin oxígeno.

«Broad Peak, no pido nada más que un camino seguro hacia la cima y de vuelta», publicó el alpinista.

«No doy por sentada ni una sola montaña. Ni una. En el momento en que mis pies abandonan el campamento base, voy al 100%. Siempre ha sido así. Siempre será así», agregó.

En su mensaje, Purja afirmó que su propósito «nunca» había sido él, sino «lo que represento»: «Se trata de mostrarte a TI que tus montañas —sean cuales sean— se pueden escalar», sostuvo.

El Broad Peak es la duodécima montaña más alta del mundo, situada en la cordillera del Karakórum, en el norte de Pakistán. Considerada una de las ascensiones más duras y técnicas de todos los ochomiles, fue escalada por primera vez en 1957 por un equipo austríaco.

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