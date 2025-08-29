El FAS, del mexicano Cristian Flores, por el liderato del torneo Apertura de El Salvador

San Salvador, 29 ago (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), dirigido por el técnico mexicano Cristian Flores, busca este fin de semana el liderato del torneo Apertura de El Salvador, por lo que tiene la mirada puesta en sacar ventaja de su encuentro ante Inter FA y espera que el Luis Ángel Firpo tropiece y pierda el invicto.

El FAS, representativo de la zona occidental del país y uno de los equipos más laureados del fútbol salvadoreño, se ubica en el segundo puesto de la tabla y suma 16 puntos, uno menos que los Toros del Firpo, invictos y lideres.

Los Tigrillos enfrentarán al Inter FA en la jornada ocho del torneo, un equipo que aún no conoce la victoria y se ubica en la penúltima posición con 4 puntos, tan solo uno más que el Zacatecoluca que se encuentra en el fondo de la tabla con 3 unidades.

Los dirigidos por Flores, campeón del mundo en 2005 con la selección mexicana sub-17, recibirán al Inter con la mentalidad puesta en una victoria y tendrán que esperar el resultado que el Firpo obtenga de visita ente los Caleros del Isidro Metapán.

Los Emplumados del Águila, por su parte, se alojan en la tercera posición de la tabla con 14 puntos y mantienen su lucha por alcanzar el primer lugar. En esta ocasión los dirigidos por el argentino Daniel Messina deberán esperar hasta el 19 de septiembre para medirse ante en los Albos del Alianza, en el juego correspondiente a la octava fecha.

Los Albos, bajo la dirección técnica del argentino Ernesto Corti, acumulan 12 unidades y se posicionan en el cuarto lugar, por debajo de Águila.

Albos y Emplumados quedaron el miércoles fuera de la Copa Centroamericana de la Concacaf, que reúne a 20 clubes de la región participantes.

En el quinto lugar se encuentra Metapán y en la sexta posición el Cacahuatique que visita a Hércules, en el séptimo lugar.

El Municipal Limeño, ubicado en el octavo lugar, se medirá ante el Zacatecoluca, y la jornada se complementa con el juego entre Plantense contra el Fuerte San Francisco.

En la clasificación de goleadores el salvadoreño Juan Argueta, de Cacahuatique, suma 5 goles al igual que el brasileño del FAS Yan Maciel. Les sigue con 4 el salvadoreño del Firpo Styven Vásquez.

– Programación de la octava jornada:

. 30/08

FAS-Inter

. 31/08

Hércules-Cacahuatique

Platense-Fuerte San Francisco

Limeño-Zacatecoluca

Metapán-Firpo

*Juego reprogramado

. 19/09

Águila-Alianza. EFE

