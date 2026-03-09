El FAS del mexicano Adrián Sánchez se aferra al liderato en El Salvador

2 minutos

San Salvador, 8 mar (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), dirigido por el mexicano Adrián Sánchez, venció este domingo por 3-2 al Platense en la undécima jornada del torneo Clausura de El Salvador, con lo que se aferra al liderato, con los Toros del Firpo del costarricense Marvin Solano siguiéndole los pasos.

Los de Sánchez abrieron el marcador por intermedio del salvadoreño Rudy Clavel, pero Platense no tardó en responder y fue el colombiano Carlos Bogotá quien empató el partido.

El FAS nuevamente se puso en ventaja tras el cobro efectivo de un penalti convertido por Dustin Corea.

ogotá se encargó de dar vuelta al marcador para que su equipo, el Platense, empatara 2-2, pero finalmente el veterano delantero salvadoreño Nelson Bonilla anotó el tercer gol para los Tigrillos y dejó el marcador 3-2, con lo que su equipo llegó a 27 puntos.

Además, los Tigrillos siguen invictos al cierre de la primera vuelta del campeonato.

Los Toros del Firpo, actuales campeones nacionales, se quedaron con el llamado derbi de oriente al vencer por 1-0 a los Emplumados del Águila en un juego programado para la noche del sábado, pero que fue suspendido por problemas en el sistema eléctrico del estadio de Firpo, en la calurosa oriental ciudad de Usulután.

El juego fue retomado este domingo y los de Solano se quedaron con la victoria para sumar 23 unidades y ostentar la segunda posición, por encima de los Albos del Alianza del argentino Ernesto Corti.

Alianza derrotó, en un sufrido partido, 3-2 al Fuerte San Francisco y es tercero 22 puntos.

El Inter FA, dirigido por el costarricense Luis Marín, venció 1-0 al Zacatecoluca y se ubica cuarto con 20 puntos, uno más que el Águila, quinto con 19 unidades.

– Resultados de la jornada 11:

. 08/03: FAS 3-2 Platense; Cacahuatique 0-5 Municipal Limeño; Firpo 1-0 Águila.

. 07/03: Inter FA 1-0 Zacatecoluca; Alianza 3-2 Fuerte San Francisco; Isidro Metapán 1-1 Hércules. EFE

sa/gbf