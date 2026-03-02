El FAS derrota al campeón FIrpo y se afianza en la punta de Liga salvadoreña

San Salvador, 1 mar (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) derrotó por 2-0 al vigente campeón de la Liga de El Salvador, Luis Ángel Firpo, y se afianzó en la punta de la tabla del torneo Clausura 2026 con 24 puntos.

Los Fastanecos sumaron su quinta victoria consecutiva para tomar ventaja de 4 puntos sobre los Pamperos del Firpo, que se quedaron con 20 enteros en esta décima fecha.

El Alianza, vigente subcampeón y tercero con 19 unidades, derrotó por 0-2 de vista al Zacatecoluca, dueño del sótano con 2 puntos en 10 juegos.

En el cuarto lugar se quedó el Águila, con los mismos puntos que Alianza pero menor aporte goleador, tras empatar 1-1 de local ante el Cacahuatique, que llegó al octavo puesto con 13 enteros.

El Inter FA, que venía de dar la sorpresa en las primeras jornadas de la competencia y ha perdido empuje, sumó su tercera derrota consecutiva al caer 1-2 de visita ante el Municipal Limeño. Con este resultado estos clubes se quedaron quinto y séptimo con 17 y 15 puntos, respectivamente.

El Isidro Metapán llegó a 16 enteros en el sexto puesto tras ganar por 2-1 al Fuerte San Francisco, que es décimo con 5 enteros, mientras que el Platense goleo por 4-0 al Hércules para llegar a 9 unidades en el noveno lugar y dejar a sus rivales en el undécimo puesto con 5 enteros y con 5 derrotas seguidas.

Al finalizar las 22 fechas de la etapa regular, los equipos ubicados en los primeros 8 puestos avanzarán a cuartos de final para eliminarse a doble juego hasta llegar a la final, que es a partido único. EFE

