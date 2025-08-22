The Swiss voice in the world since 1935

El FAS expone su liderato ante el Alianza en la Liga salvadoreña

San Salvador, 22 ago (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) expondrá este fin de semana su liderato ante el Alianza, vigente campeón de la Liga salvadoreña y que busca lavarse las heridas de sus reciente derrota en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El FAS es líder con 16 puntos, los mismos que el Luis Ángel Firpo pero con mejor cuota goleadora, y los Paquidermos ocupan el cuarto lugar con 9 enteros.

El Firpo recibirá en casa al Platense, que es noveno con 4 unidades y busca escalar en la tabla de posiciones en esta séptima jornada.

El Águila, tercero con 11 puntos, recibirá al debutante de Primera División y dueño del sótano con 3 enteros, Zacatecoluca.

El Cacahuatique recibirá en su casa al Isidro Metapán, mientras que el Municipal Limeño le dará la bienvenida al Fuerte San Francisco. También, el Inter FA y el Hércules, ambos recién llegados a la Primera División, medirán fuerzas.

Metapán es quinto con 8 puntos y el Cacahuatique es sexto con 7 enteros, el Limeño se ubica en la décima plaza con 4 unidades y el Fuerte San Francisco es séptimo con 6. El Inter FA ocupa la undécima posición con 4 enteros y el Hércules es octavo con 5 unidades.

La batalla por la clasificación de goleadores la encabeza el brasileño Yan Maciel (FAS) con 5 tantos y lo sigue de cerca el ariete Styven Vásquez (Firpo) con 4.

Tras 22 fechas de etapa regular, los equipos que queden en las primeras 8 posiciones avanzarán a los cuartos de final para eliminarse a doble juego hasta llegar a la final, que se disputa a partido único.

– Programación de fecha 7:

23.08: Águila-Zacatecoluca, Luis Ángel Firpo-Platense, Inter FA-Hércules.

24.08: FAS-Alianza, Cacahuatique-Isidro Metapán y Municipal Limeño-Fuerte San Francisco. EFE

hs/rao/car

