El FAS y Firpo se mantienen a la cabeza de la Liga salvadoreña

San Salvador, 10 ago (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) y el Luis Ángel Firpo sumaron sendas victorias en la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga de El Salvador para mantenerse a la cabeza de la clasificación.

Los Fastanecos, líderes con 13 puntos por su mejor cuota goleadora, se impusieron por 1-4 de visita al Municipal Limeño, vigente subcampeón y noveno con 4 enteros, mientras que el Firpo goleó por 1-3 al Cacahuatique.

El Luis Ángel Firpo tiene 13 unidades y es segundo, y el Cacahuatique es sexto con 6 puntos.

El Águila igualó sin goles con el Fuerte San Francisco, resultado que dejó a los Aguiluchos en la tercera posición con 8 enteros y al Tanque Fronterizo en el séptimo lugar con 6 puntos.

La sorpresa de la jornada la dio el Isidro Metapán, cuarto con 7 puntos, al derrotar por 2-0 al Alianza, quinto con 6 unidades y vigente campeón de la Liga salvadoreña.

En un duelo de nuevos inquilinos, el Hércules sumó su primera victoria ante el Zacatecoluca, lo que dejó a estos clubes en el octavo y duodécimo lugar con 5 y 3 puntos cada uno.

El Inter FA, también benjamín en la Primera División salvadoreña y undécimo con 3 puntos, empató 2-2 con el Platense, décimo con 3 enteros.

La clasificación de artilleros es encabezada por José Correa (COL), Yan Maciel (BRA) y el salvadoreño Juan Argueta, con 3 goles cada uno.

Tras 22 fechas de etapa regular, los equipos que se encuentren en las primeras 8 posiciones avanzarán a los cuartos de final para eliminarse a doble juego hasta llegar a la final, que se disputa a partido único. EFE

