El favorito de la derecha en Colombia elige a un exministro como compañero de fórmula presidencial

afp_tickers

2 minutos

El candidato favorito de la derecha en las presidenciales de Colombia anunció el martes a un exministro de Hacienda conservador como su compañero para la vicepresidencia, en momentos en que el país enfrenta un grave déficit fiscal.

El abogado Abelardo de la Espriella escogió al economista José Manuel Restrepo, exministro de las carteras de Hacienda y Comercio del gobierno derechista de Iván Duque que gobernó el país entre 2018 y 2022 en medio de masivas protestas contra un frustrado plan de reforma económica que golpeaba a la clase media en plena pandemia.

«Un académico reputado, economista excelso, exministro muy bien calificado y técnico excepcional, será sin duda el mejor compañero de viaje en esta justa patriótica por la libertad», dijo en un video en X el jurista millonario de 47 años, que se hace llamar El Tigre.

Expertos consideran que uno de los mayores retos del próximo presidente de Colombia será corregir el déficit fiscal del país que está por encima del 6% del PIB, uno de los más altos de la región.

Según encuestas los favoritos para reemplazar al presidente izquierdista Gustavo Petro en las elecciones del 31 de mayo son De la Espriella y el senador Iván Cepeda, heredero político del actual mandatario.

Restrepo llegó al ministerio de Hacienda en 2021, cuando el país ardía en las calles por unas manifestaciones de jóvenes sin precedentes contra la desigualdad social.

Admirador del presidente estadounidense Donald Trump, De la Espriella se define como «outsider», es cantante aficionado de ópera y se hizo popular por defender a múltiples personalidades, incluidos paramilitares, narcotraficantes y estrellas de fútbol.

En la orilla contraria, Cepeda escogió como fórmula vicepresidencial a una líder indígena víctima de la violencia del conflicto armado.

Las encuestas prevén un balotaje el 21 de junio.

lv/das/vel