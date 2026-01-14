El FBI allana la residencia de una periodista del Washington Post, a solicitud del Pentágono

El FBI allanó el miércoles el domicilio de una periodista del Washington Post que ha escrito sobre recortes de empleos federales en Estados Unidos, una medida que el periódico describió como «altamente inusual y agresiva».

La fiscal general Pam Bondi dijo que el registro, ordenado por el Departamento de Defensa, forma parte de una investigación sobre una supuesta filtración de información clasificada relacionada con la seguridad nacional.

Durante el actual gobierno del presidente Donald Trump, el Pentágono ha impuesto nuevas políticas restrictivas para los medios de comunicación.

En un mensaje en X, Bondi afirmó que la periodista «recibía y publicaba información clasificada y filtrada ilegalmente por un subcontratista del Pentágono».

El Post identificó a la periodista como Hannah Natanson y señaló que agentes federales incautaron una computadora portátil de trabajo, una computadora portátil personal, su teléfono y un reloj de su domicilio en Virginia, en las afueras de Washington.

Los agentes le dijeron a Natanson que ella no es el foco de la investigación.

El periódico informó que las fuerzas del orden estaban investigando a Aurelio Perez-Lugones, un administrador de sistemas con autorización de seguridad de máximo nivel acusado de llevarse a su casa documentos de inteligencia.

Perez-Lugones, quien sirvió en la Marina de Estados Unidos de 1982 a 2002 antes de trabajar como contratista del Pentágono, fue arrestado la semana pasada en el estado de Maryland, según documentos judiciales que no mencionan ningún contacto con periodistas.

«Quien filtró está actualmente preso», dijo Bondi en las redes sociales. «La administración Trump no tolerará las filtraciones ilegales de información clasificada que, al ser publicadas, suponen un grave riesgo a la seguridad nacional», indicó en su mensaje.

– Audiencia el jueves –

Una audiencia sobre la detención de Perez-Lugones está programada para el jueves en Baltimore.

Se le acusa de haber accedido, desde octubre de 2025, a información clasificada sin autorización y haberla retirado de su lugar de trabajo.

Durante un registro realizado el 8 de enero, los investigadores encontraron uno de estos documentos dentro de su vehículo, en una lonchera y en el sótano de su casa.

La reportera Hannah Natanson cubre la información sobre funcionarios del gobierno federal, particularmente conmocionados durante el primer año del nuevo mandato de Trump.

En diciembre, la periodista relató en el periódico cómo publicó su número de teléfono seguro en un foro en línea, con lo cual recopiló testimonios de más de mil fuentes, indicó el Washington Post.

El Departamento de Defensa restringió el año pasado el acceso de los medios dentro del Pentágono, obligó a algunos a desalojar oficinas en el edificio y redujo drásticamente el número de ruedas de prensa.

Medios de noticias estadounidenses e internacionales, incluidos The New York Times, AP, AFP y Fox News, se negaron a firmar las nuevas normas para los medios y les fueron retiradas sus credenciales de acceso.

