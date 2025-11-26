El FBI apoya solo con inteligencia la captura de pandilleros prófugos en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 26 nov (EFE).- El Gobierno de Guatemala aseguró este miércoles que los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que llegaron al país la semana pasada, apoyan solo con inteligencia y no realizan directamente la captura de los pandilleros que se fugaron en octubre de una prisión en el sureste.

El ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, explicó en una rueda de prensa que los miembros de la Fuerza de Tarea Vulcano del FBI «solo planifican, analizan información y las estrategias, pero no realizan capturas».

Los agentes son «especialistas en pandillas y localización de prófugos», pero no efectúan directamente las capturas de los fugados de la prisión Fraijanes II, enfatizó.

Los operativos para dar con el paradero de los 15 pandilleros del Barrio 18 que aún están prófugos «están siendo realizados exclusivamente por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (Fiscalía)», aclaró tras ser cuestionado sobre la función de los agentes estadounidenses.

El funcionario detalló que la llegada de los miembros del FBI es una ayuda que brinda el Gobierno de Estados Unidos por un requerimiento de Guatemala, en virtud de un acuerdo vigente desde 2009 y renovado en 2015.

El ministro insistió en que el FBI «no está realizando acciones de campo y no está operativizando», pero con su ayuda Guatemala espera localizar en el menor tiempo posible a los pandilleros del Barrio 18, una organización considerada terrorista por Estados Unidos.

La fuga de los 20 pandilleros, cinco de los cuales ya han sido detenidos de nuevo, fue divulgada el 12 de octubre por las autoridades y provocó una crisis en el Sistema Penitenciario.

Debido a la huida de los presos, pesa una orden de captura sobre el exministro del Interior, Francisco Jiménez, quien abandonó Guatemala a mediados de octubre tras renunciar al cargo.

Por el mismo caso, han sido detenidos y procesados más de 20 guardias del Sistema Penitenciario y el exdirector de la prisión donde estaban los pandilleros, todos ellos líderes de clicas del Barrio 18. EFE

