El FBI publica 2 fotos del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk, al que intenta capturar

Washington, 11 sep (EFE).- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha publicado este jueves dos imágenes del sospechoso de haber asesinado en la víspera en un campus de Utah al activista conservador Charlie Kirk en las que se aprecia a un varón blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.

«Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley», reza el texto que acompaña a las imágenes, capturadas de lo que parece un vídeo tomado por cámaras de seguridad y publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Utah. EFE

