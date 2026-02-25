El FBI registra el domicilio y la oficina del Superintendente escolar de Los Ángeles

2 minutos

Los Ángeles, 25 feb (EFE).- Las autoridades federales estadounidenses registraron este miércoles el domicilio y la oficina del superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Alberto Carvalho, escogido en 2021 para liderar el segundo distrito escolar más grande de EE.UU., con cerca de medio millón de estudiantes.

Carvalho es una figura sobresaliente en la lucha contra la presencia de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en las escuelas.

Ciaran McEvoy, portavoz de la fiscalía federal en Los Ángeles, confirmó a EFE que las autoridades están ejecutando una orden de registro aprobada por un juez en el domicilio de Carvalho, así como en la sede del LAUSD.

El portavoz declinó hacer más comentarios sobre los motivos del allanamiento de los agentes del FBI.

Carvalho asumió las riendas del LAUSD en febrero de 2022 con el reto de hacer volver a los estudiantes después del cierre de las escuelas en la pandemia.

Su extensa experiencia en educación, su manejo de crisis y su historia como inmigrante que habla español lo ha hecho muy cercano a las escuelas de Los Ángeles, donde la mayoría de estudiantes son de origen hispano.

Carvalho dirigió anteriormente las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade donde su trabajo fue reconocido por su labor.

En 2020 fue objeto de escrutinio por parte del inspector general del sistema escolar de Miami-Dade tras ayudar a solicitar una donación de 1,57 millones de dólares de una empresa de enseñanza en línea para una fundación que supervisa, según información del periódico Miami Herald.

En junio de 2021, el inspector general concluyó que la donación, destinada a beneficiar a los docentes, no violaba las políticas éticas estatales ni del distrito, de acuerdo al rotativo. EFE

amv/mrl/rod