El FBI se reunió en secreto con el jefe negociador ucraniano, según el Washington Post

2 minutos

Washington, 12 dic (EFE).– El director del FBI, Kash Patel, se reunió en privado con el principal negociador ucraniano, Rustem Umérov, durante las pasadas negociaciones en Miami para discutir la propuesta del plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump, lo que ha generado inquietud en círculos diplomáticos y políticos europeos, según informó el Washington Post este viernes.

La embajadora ucraniana en Estados Unidos, Olga Stefanishyna, confirmó que la reunión tuvo lugar, aunque solo se habló de «temas relacionados con la seguridad nacional», mientras que fuentes del FBI indicaron que los temas también incluyeron asuntos como la lucha contra la corrupción de alto nivel en Ucrania.

En el último mes, Umérov, jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, viajó a Miami hasta en tres ocasiones para reunirse con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y discutir el borrador del plan de paz que pondría fin al conflicto con Rusia.

Durante su estancia en EE.UU.,, Umérov habría conversado también con funcionarios del FBI, lo que generó alarma entre funcionarios europeos, que especularon con el propósito de este encuentro.

Por ahora, el FBI indicó que cualquier sugerencia de que el encuentro es preocupante o inapropiado es un «sinsentido».

El rotativo señala que a algunos funcionarios occidentales les preocupa que los representantes ucranianos puedan estar buscando una especie de «amnistía» ante cualquier acusación de corrupción que pudieran enfrentar, mientras que otros sospechan que las conversaciones podrían utilizarse para presionar a Ucrania a aceptar un acuerdo de paz.

Tras el último encuentro en Miami entre representantes estadounidenses y ucranianos para enmendar el polémico plan de paz del Gobierno Trump, Moscú se ha mostrado aparentemente abierta a aceptar partes del mencionado marco, aunque sigue rechazando abandonar cualquiera de sus principales exigencias territoriales y para el estatus militar de Ucrania.

Washington ha buscado presionar a Ucrania y sus aliados a que acepten el grueso del plan, que implica que Kiev ceda territorio y reduzca el volumen de sus fuerzas armadas. EFE

