El FBI tenía bajo investigación a un funcionario antiterrorista de EEUU que dimitió

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El FBI había abierto una investigación por una presunta filtración de información clasificada contra el jefe de la lucha antiterrorista de Estados Unidos, quien dimitió en protesta por la guerra con Irán, indicaron el miércoles medios estadounidenses.

Joseph Kent se desempeñó como director del Centro Nacional Antiterrorista (NCTC, por sus siglas en inglés) hasta que renunció el martes a través de una carta en la que criticó ásperamente la guerra en curso contra Irán.

En su misiva de renuncia, Kent escribió, dirigiéndose al presidente Donald Trump, que no podía «en buena conciencia apoyar la guerra en curso en Irán».

«Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby en Estados Unidos», señaló.

Según informaciones de medios como The New York Times y CBS, que citaron a fuentes anónimas conocedoras de la situación, la investigación del FBI contra Kent es anterior a su renuncia.

Una fuente declaró al sitio web de noticias Semafor que la investigación llevaba «meses».

El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En una entrevista con el presentador de derecha Tucker Carlson publicada el miércoles por la noche, Kent, de 45 años, reafirmó su postura.

«No había ningún informe de inteligencia que dijera: ‘Oye, en tal fecha… los iraníes van a lanzar este gran ataque sorpresa. Van a hacer una especie de 11 de septiembre o Pearl Harbor'», dijo Kent, exmiembro de las fuerzas especiales.

Dijo que Israel «impulsó la decisión» de ir a la guerra y que Estados Unidos sabía que los iraníes tomarían represalias.

«Creo que está bien que ofrezcamos defensa a Israel. Pero cuando proporcionamos los medios para su defensa, podemos dictar nosotros los términos sobre cuándo pasan a la ofensiva», añadió.

Kent fue nombrado por Trump para dirigir el NCTC, donde trabajó en análisis y respuesta de Estados Unidos a las amenazas y se desempeñó como principal asesor de contraterrorismo del mandatario.

El martes, el presidente lo acusó de ser «muy débil en materia de seguridad» y afirmó que «es algo muy bueno que se haya ido».

A su vez, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó lo que calificó de «afirmaciones falsas» en la carta de renuncia de Kent.

Leavitt consideró «insultante y ridícula» la sugerencia de que la decisión de ir a la guerra haya sido tomada «en función de la influencia de otros».

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