El FBI y la Policía keniana quieren reforzar su cooperación contra el crimen transnacional

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Nairobi, 10 may (EFE).- La Dirección de Investigaciones Criminales (DCI, en inglés) de la Policía de Kenia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos quieren reforzar su cooperación en varias áreas para «desarticular redes criminales cada vez más sofisticadas que operan a través de fronteras».

Según informó la DCI en un comunicado difundido la noche del sábado en la red social X, el codirector adjunto del FBI Andrew Bailey visitó las oficinas del DCI en Nairobi en una reunión en la que altos funcionarios de ambas agencias mantuvieron «extensas conversaciones con el objetivo de fortalecer la cooperación en diversas áreas críticas».

Entre estos ámbitos se encuentran «la lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia, el crimen organizado transnacional, el fraude financiero, la trata de personas, el narcotráfico, el blanqueo de capitales y los delitos contra menores».

Otras áreas de interés son «la informática forense, la aplicación de la inteligencia artificial en las investigaciones, el rastreo de criptomonedas, el intercambio de información de inteligencia, el análisis predictivo y otras tecnologías emergentes para la aplicación de la ley».

El director de la DCI, Mohamed Amin, subrayó que la colaboración de larga data entre ambas entidades ha dado lugar a «éxitos operativos tangibles de manera constante, mediante investigaciones conjuntas, intercambio de inteligencia, extradiciones, formación especializada y (…) desarrollo de capacidades».

Amin agradeció también el apoyo ofrecido a Kenia por Washington, que incluye formación forense avanzada, asistencia técnica, apoyo a sus operaciones y la modernización de las capacidades de investigación de la DCI.

Por su lado, Bailey anunció que el FBI quiere ampliar su oficina en Nairobi nombrando a un responsable para la región del Programa Transnacional Anticorrupción de la agencia estadounidense, para ofrecer un mejor apoyo técnico y formación especializada.

El codirector adjunto del FBI alabó el «compromiso de la DCI en la lucha contra la corrupción» y destacó que estos esfuerzos «son esenciales para fomentar la confianza de los inversores e impulsar el crecimiento económico» del país, indicó el comunicado.

Bailey reafirmó el compromiso del FBI para seguir colaborando con la DCI «como socios en igualdad de condiciones para promover la seguridad regional e internacional».

La reunión se produjo dos años después de la visita a Kenia en junio de 2024 del entonces director del FBI, Christopher Wray. EFE

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