El FBI ya está desplegado en el campus donde han tiroteado al comentarista Charlie Kirk

1 minuto

Washington, 10 sep (EFE).- Agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) se encuentran ya desplegados en el campus universitario donde poco antes el comentarista político Charlie Kirk ha recibido un disparo en el cuello, según informó en X este miércoles la fiscal general, Pam Bondi.

«Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados», escribió el director del FBI, Kash Patel. EFE

