El fenómeno ‘KPop Demon Hunters’ se convierte en la película más vista de Netflix

Los Ángeles (EE.UU.), 26 ago (EFE).- El fenómeno de animación de Netflix ‘KPop Demon Hunters’ se ha convertido en la película más vista de la plataforma de contenidos en línea con 236 millones de visualizaciones, informó este martes el gigante del entretenimiento.

«El musical animado se convirtió oficialmente en la película más popular de Netflix de todos los tiempos en la lista de películas en inglés más populares, con 236 millones de visualizaciones», indicó la plataforma en un comunicado.

La película sobre un grupo femenino de K-pop que persigue monstruos míticos superó a ‘Red Notice’, la comedia de acción protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, que hasta ahora ostentaba la cima de lo más visto en Netflix.

Desde su estreno, el pasado 20 de junio, el proyecto dirigido por por Maggie Kang y Chris Appelhans no ha parado de cosechar éxitos en la plataforma, rompiendo récords y consolidando al k-pop como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música.

La canción ‘Golden’, del grupo ficticio del filme HUNTR/X, superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según Billboard.

También el tema principal, interpretado por las protagonistas al final de la película, coronó en la primera semana de agosto la lista Billboard Global 200 con 113.4 millones de reproducciones, un aumento del 15 % respecto a la semana anterior y superando éxitos como ‘Ordinary’ de Alex Warren o ‘Jump’, de la banda surcoreana de k-pop de BLACKPINK. EFE

