El fenómeno literario ‘BookTok’ aterriza en Portugal con un romance paranormal

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Laia Mataix

Lisboa, 15 may (EFE).- El mercado literario portugués está abriendo sus puertas al fenómeno mundial ‘BookTok’, que agrupa decenas de subgéneros, con el romance como trama más común, y que tiene como motor la viralidad en las redes sociales. Así lo refleja la publicación de la última novela de Catte Coelho, una de las primeras en publicar en papel un libro de esta corriente en el país.

En una entrevista con EFE, la escritora, de 31 años, que recientemente ha lanzado su libro sobre un romance paranomal ‘Unidos Além da Morte’ (‘Unidos más allá de la muerte’), lamentó la dificultad para dar cabida a esta corriente literaria en el mercado luso, que en su opinión está todavía «muy cerrado».

«Los autores portugueses aún no se han adentrado en este mundo, no hay muchos, hay algunos que lo están intentando, pero creo que tiene que ver con el propio mercado portugués, que sigue siendo muy cerrado y elitista», opinó Coelho.

Mientras tanto, existe una generación de lectores jóvenes, de entre 20 y 30 años, que buscan «una literatura más accesible» y que son los que están impulsando este fenómeno literario de ‘BookTok’, una subcomunidad dentro de la red social TikTok dedicada a los libros y la literatura.

Es esa corriente la que permite que se publiquen historias como la de Coelho, algo que quizás en el pasado no habría sido posible, planteó la autora.

«Incluso en términos de comprensión, los tiempos han cambiado mucho en las últimas dos décadas. Hemos evolucionado muchísimo como seres humanos, como personas; internet va a cambiar mentalidades», aseguró Coelho, quien opinó que no es realista esperar que jóvenes de entre 14 y 15 años se identifiquen con novelas de 1990.

Por eso, esta nueva literatura, que cada día ocupa más espacio en los estantes de las librerías acaba traduciéndose en novelas «que representan a estas nuevas generaciones», con las que se sienten reflejados.

El ‘romantasy’, estrella de TikTok

El ‘romantasy’ es una mezcla entre romance y fantasía que abarca muchísimas temáticas y formas que a menudo incluyen elementos fantásticos y mucha carga emocional, y se ha popularizado en los últimos años, especialmente en TikTok, junto a otros subgéneros como el ‘dark romance’ o el romance paranormal.

Coelho lamentó que sobre estos subgéneros existe un estigma, al considerarse que están destinados a mujeres, e incluso son un poco «menospreciados», por lo que acaban siendo relegados a un segundo plano.

«Yo misma, como lectora y como autora, ya he oído ese tipo de cosas: ‘Ay, los libros que lees’, ‘Ay, los libros que escribes'», ejemplificó, aunque se mostró optimista de que cada vez más hombres están sumándose a este fenómeno.

Su libro ‘Unidos Além da Morte’ (Unidos más allá de la muerte) cuenta la historia de amor entre Khalee y Kaze y cómo tras la muerte de él, este queda atrapado entre dos mundos, sin recuerdo de lo que fue ni lo que los unió. Ella tiene entonces un dilema: ayudar al fantasma del hombre que amó a recordar quién fue o dejar atrás todo lo que la mantenía atada al pasado.

Con esta premisa, Coelho explora varios asuntos como el duelo o la depresión y el esoterismo, que le aportan más «matices» a una novela que acaba siendo sobre «la sanación, la aceptación y sobre el perdón», contó.

«Todo el mundo puede escribir»

Su deseo es que el libro sea traducido a más idiomas, entre ellos el español, y está trabajando para lograr ese objetivo.

«Este libro surge de un lugar de sanación dentro de mí misma», explicó Coelho, ya que lo empezó a escribir tras el fallecimiento de su abuela: «Pasé por una fase en la que empecé a preguntarme muchas cosas, sobré qué pasaría después o si pudiera tener una conversación, cómo sería».

La gran disponibilidad de novelas que hay en internet sobre este género hace que estos lectores «estén más abiertos a conocer cosas nuevas y salir de su zona de confort», según Coelho, que menciona a José Luís Peixoto, a Eça de Queirós y a Nicole Fiorina como algunos de sus referentes.

Y, a la vez, la autora portuguesa anima a todos aquellos que estén pensando en escribir un libro a hacerlo.

«No es fácil, pero yo diría que no hay que rendirse. Yo opino que todo el mundo puede escribir, creo que la escritura no está limitada a nadie; lo que la gente tiene que entender es que escribir un libro y que este sea bueno son dos cosas diferentes», continuó.

Por último, espera que, en el futuro, en Portugal se abra más la puerta a nuevos autores. Aunque el país ibérico va «por el buen camino, con nuevas historias, hay que trabajar la mentalidad de que lo nacional no es bueno, porque sí puede serlo». EFE

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