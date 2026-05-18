El festival Centroamérica Cuenta comienza en Panamá con la diáspora como tema destacado

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Ciudad de Panamá, 18 may (EFE)- El festival literario Centroamérica Cuenta, fundado en 2013 por el premio Cervantes nicaragüense Sergio Ramírez, comienza este lunes en Panamá una semana de actividades con la participación, entre otros, del premio Pulitzer estadounidense-dominicano Junot Díaz en las que se abordarán, entre otros temas, la diáspora, la migración y los derechos humanos.

Esta segunda edición en Panamá, que comienza este lunes con actividades en la ciudad caribeña de Colón y en la capital, busca consolidar a Panamá como «un destino cultural y de ideas», y contará hasta el sábado con más de un centenar de participantes, no solo escritores, sino también periodistas, artistas o autoridades y líderes empresariales.

Entre otros temas, se hablará sobre migración y diáspora, con autores como el escritor salvadoreño Javier Zamora, que contó en ‘Solito’ su drama de migrar a Estados Unidos con solo nueve años, o el propio Díaz, en un contexto de aumento de las restricciones antimigratorias en territorio estadounidense por el Gobierno de Donald Trump.

En la programación del festival también destacan, entre otros, ‘Cantar y contar’, una conversación entre Junot Díaz y el cantautor panameño Rubén Blades, quien hará entrega oficial además de su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes.

También se incluye un diálogo sobre ‘Ficción vivida, realidad narrada’ entre Zamora, el narrador mexicano Emiliano Monge (‘Tierras arrasadas’, 2015) y el reportero estadounidense Jonathan Blitzer (Todos los que se han ido están aquí’, 2024).

Además, Héctor Abad Faciolince (Colombia) y Gioconda Belli (Nicaragua), presentan sus libros ‘Ahora y en la hora’ y ‘Un silencio lleno de murmullos’, respectivamente, en los que «abordan la memoria, el exilio, la guerra y las heridas que deja la violencia sobre la vida íntima».

Centroamérica Cuenta, fundado en 2013 por Sergio Ramírez, se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes para las letras de la región.

Hasta 2017 su sede fue Nicaragua, pero desde el 2019, a raíz de la crisis política y social que se vive en ese país, se ha celebrado en Costa Rica, Guatemala, Madrid o República Dominicana. En 2023 el festival cumplió una década, con más de 600 eventos. EFE

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