The Swiss voice in the world since 1935

El festival Cinema Planeta celebrará el primer mercado de cine ambiental en México

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 10 sep (EFE).- El Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, Cinema Planeta, anunció este miércoles su “Green Market”, el primer mercado de cine internacional en el que se da la oportunidad a creadores de piezas audiovisuales de terminar y distribuir internacionalmente sus proyectos de la mano de profesionales en Cuernavaca, en el estado de Morelos (centro de México).

El evento contará con 12 galas en la que se proyectarán una serie de seis cortos hechos en el estado y otros seis largometrajes internacionales provenientes de España, Cuba, Estados Unidos y Austria, en el que el medioambiente es el hilo conductor de las historias inspiradas en la gentrificación, las migraciones o la necesidad de cuidar la biodiversidad mundial.

“Cinema Planeta siempre ha destacado porque traemos películas que hablan del interés de conectar con nuestro planeta, conectar con lo que somos como parte de este universo”, señaló la directora, actriz y activista Ángeles Cruz.

El evento servirá como antesala de la edición número 17 del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México que se celebrará durante la primavera, en el que se proyectarán más de 120 piezas sobre su característica alfombra verde estirada en Cuernavaca.

Paralelamente, el festival entrará en las escuelas de los 49.000 menores apuntados a las “salas ambientales educativas”, en las que, a través del cine, se buscará concienciar a los más pequeños sobre la importancia de cuidar el medioambiente.

Morelos es el segundo estado con mayor relevancia del país, después de Jalisco (oeste), con 42 producciones cinematográficas y una derrama económica de más de 30 millones de dólares, gracias “a que tenemos todos los escenarios en un solo estado”, señaló Daniel Altafi, Secretario de Turismo de Morelos. EFE

dcb/afs/eav

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR