El Festival Clarinetísimo 2026, que se celebra este mes, acogerá a Colombia como invitado

Santo Domingo, 4 mar (EFE).- El Conservatorio Nacional de Música anunció este miércoles la celebración de la edición número 18 del Festival Clarinetísimo 2026, que tendrá lugar del 16 al 20 de marzo y acogerá a Colombia como país invitado.

El programa de este certamen incluirá clases magistrales, talleres, charlas, conciertos, ensambles, exposiciones, estrenos y homenajes, con invitados internacionales y locales, indicó la directora del Conservatorio, Paola González.

Las actividades, que serán abiertas al público general y libres de costo, se realizarán en las instalaciones del Conservatorio y en el Centro Cultural de España, en la Zona Colonial.

Entre los seis clarinetistas invitados se encuentran los colombianos Mauricio Murcia, Julio Panadero y Hernán Gutiérrez.

También está invitado el italiano Giovanni Punzi y el Dúo Tacoa, de Colombia. EFE

