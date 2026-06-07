El Festival de Ballet de Panamá cierra una semana dedicada a la danza internacional

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Ciudad de Panamá, 7 jun (EFE).- El Festival de Ballet de Panamá (Panama Ballet Fest 2026), organizado en honor a la mítica bailarina británica Margot Fonteyn (1919-1991), cierra este domingo una semana dedicada a la danza internacional, que contó con figuras destacadas de más de una decena de países, entre compañías, maestros y bailarines.

Fonteyn, considerada una de las bailarinas más importantes de la historia y que vivió sus últimos años en Panamá, hasta su muerte en 1991, sirvió de inspiración para la creación del festival, que en su primera edición fue organizado por el Ministerio de Cultura en el Teatro Aurea B. Torrijos, en la Ciudad de las Artes de la capital panameña.

Además, rindió tributo a un grupo de «leyendas» y promesas que han destacado en este arte, figuras de la danza, «quienes han consagrado su vida al desarrollo, la enseñanza y la gestión», señaló un comunicado del Ministerio de Cultura.

Según el comunicado, la Medalla Margot Fonteyn a la Trayectoria Excepcional en el Ballet, que es la máxima distinción del festival, fue otorgada a las maestras Raisa Gutiérrez, Brenda Arias, Josefina Nicoletti y Alberto González, por sus «extraordinarias carreras y su invaluable aporte al ballet clásico».

La Ministra de Cultura panameña, María Eugenia Herrera, elogió a los homenajeados, destacando el «valor de su constancia y el sentido de comunidad que une al gremio», a la vez que los exhortó «a seguir inspirando a las nuevas generaciones».

La velada contó con el estreno de una pieza del coreógrafo Eduardo Blanco y la presencia de figuras internacionales como Viengsay Valdés, directora general del Ballet Nacional de Cuba.

La programación del festival durante la semana incluyó repertorio clásico, neoclásico y contemporáneo, interpretado por reconocidas compañías y artistas internacionales provenientes de Colombia, Cuba, Uruguay, República Dominicana, México, Puerto Rico, Ucrania, Venezuela, El Salvador y Panamá, entre otros.

Entre los invitados sobresalen representantes del Ballet Metropolitano de Medellín, el Instituto Colombiano de Ballet Clásico, artistas del Gran Kyiv Ballet de Ucrania e integrantes del Ballet Nacional del Sodre de Uruguay, o la bailarina panameña Manuelita Navarro, quien desarrolla una exitosa carrera internacional.

Según los organizadores, este festival aspira a convertirse en «una experiencia para celebrar la belleza, la técnica y la emoción de la danza, acercando al público a grandes exponentes del ballet mundial y consolidando a Panamá como un referente cultural en la región». EFE

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