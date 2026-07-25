El Festival de Cine de Guanajuato abre el telón con un homenaje a la actriz Cecilia Suárez

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Guanajuato (México), 24 jul (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Guanajuato, conocido como GIFF y uno de los epicentros del séptimo arte en México, inauguró este viernes su edición número 29 en el Teatro Juárez, en la capital del estado, entregando el galardón de plata ‘Más Cine’ y la Medalla Filmoteca UNAM a la actriz mexicana Cecilia Suárez por ser una pieza clave en el florecimiento cinematográfico del país.

«Este encuentro nos recuerda que, frente al turbulento mundo en el que nos toca vivir, será la mirada del otro y los actos colectivos, como el cine, lo que nos permita vislumbrar un futuro que no se extinga», expresó la intérprete.

Reconocida por haber trabajado con cineastas como el estadounidense Tommy Lee Jones o el mexicano Luis Estrada y por participar en series internacionales como ‘La casa de las flores’ (2018-2020), Suárez (Tamaulipas, 1971) es un emblema del cine mexicano contemporáneo, cada vez más reconocido internacionalmente.

Para la entrega de los diferentes reconocimientos, compañeros de reparto, como Irene Azuela, y el director Ernesto Contreras, con quien despegó su carrera cinematográfica, acompañaron a la intérprete, quien agradeció su presencia.

«El camino de una actriz difícilmente se puede entender lejos del trabajo colectivo. Me gustaría mencionar a algunas de las personas que han ayudado a que mi carrera siga adelante, a los maestros que sembraron mi anhelo por el cine», completó la actriz.

Además de sus compañeros de trabajo, la presidenta del GIFF, Sarah Hoch, y el director general de Actividades Cinematográficas de la UNAM, Hugo Villa, aseguraron que la actriz «ya es parte de un pedazo de la historia del cine mexicano».

«Gracias por llenar nuestras vidas de películas. Te pido más cine por años y años. Estamos muy agradecidos y muy inspirados», sentenció Hoch momentos antes de finalizar el acto.

Actualmente, Suárez está centrada en su labor global por los derechos de las mujeres y ofrece discursos y charlas desde las Naciones Unidas en su calidad de Defensora Global de la Iniciativa Spotlight, un proyecto centrado en la erradicación de la violencia de género y los feminicidios.

Palestina ilumina el GIFF

La cinta con la que se inauguró la presente edición del GIFF fue ‘Palestina 36’ (2025), presentada por su actor protagonista, Karim Daoud Anaya.

La película narra la revuelta árabe de 1936 a 1939 contra el dominio colonial británico durante el Mandato Británico en Palestina y, además, fue seleccionada para representar al país en la carrera por el Óscar a Mejor Película Internacional.

«(La producción) llega en un tiempo muy especial, porque es un momento en el que vivimos un genocidio. El genocidio sigue pasando, nunca se detuvo. Espero que la película los haga razonar», expresó el intérprete de origen palestino Daoud Anaya.

El GIFF tendrá lugar desde este viernes hasta el próximo lunes 27 de julio en la ciudad de Guanajuato, capital del estado.

Después retomará su actividad en el municipio de San Miguel de Allende el miércoles 29 con funciones especiales de medianoche en los panteones de Santa Ana y Jardines Nueva Vida, donde se proyectarán clásicos del terror como las obras del maestro italiano Dario Argento. EFE

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(foto)