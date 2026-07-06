El Festival de Cine de Guanajuato apuesta por muestra con IA en su edición de 2026

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Ciudad de México, 6 jul (EFE).- La edición número 29 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, conocido como GIFF, se celebrará entre el 24 de julio al 2 de agosto con una muestra especial dedicada cortos realizados con Inteligencia Artificial (IA), además de diversas charlas sobre las supuestas ventajas de la automatización en la industria del cine.

«Hace cinco años quería hacer un llamado a algo (la IA) que viene, hace tres años que sentimos que el valor humano hay que apoyarlo. La luz nace dentro de nosotros, nadie mejor para contar nuestras experiencias humanas”, explicó la directora del GIFF, Sarah Hoch, quien defendió el capital humano sobre el de la IA.

Respecto a la implicación que tendrá el certamen de cine con la IA, Hoch señaló que con secciones relacionadas con la tecnología, entre ellas una de realidad virtual -en la que se proyectarán hasta 15 cintas-, el GIFF pretende abrirse a algo “muy complejo” y a una tendencia “explosiva y muy trascendente en lo económico”.

“El cine comercial es algo similar a lo puede hacer la IA y lo que nosotros presentamos es una discusión alrededor de lo que podemos hacer diferente”, sentenció.

Sobre el resto de programación, Hoch anunció que del 24 al 28 de julio el festival tendrá lugar en la ciudad de Guanajuato, capital del estado, mientras que del 29 del mismo mes al 2 de agosto el certamen trasladará su sede al municipio de San Miguel de Allende para la clausura del festival.

La inauguración correrá a cargo de la coproducción palestina y británica ‘Palestine 36’, dirigida por Annemarie Jacir, presentada internacionalmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en 2025, mientras que la inauguración de la sede en San Miguel de Allende será estelarizada por el documental ‘Strange Journey: The Story of Rocky Horror’.

Marina de Tavira y Cecilia Suárez premiadas

Las actrices mexicanas Marina de Tavira y Cecilia Suárez, junto a su compatriota la productora Inna Payán, serán reconocidas con la Cruz de Plata del GIFF, máxima distinción del certamen.

“Es un festival muy entrañable, hay muchos espacios y es muy importante para distintas disciplinas”, destacó De Tavira.

También habrá un homenaje a la fallecida intérprete española, Marisa Paredes, de la que se proyectarán películas de su filmografía como su último trabajo cinematográfico ‘Emergency Exit’ (2025).

Entre los invitados especiales destaca la directora estadounidense Jane Schoenbrun, que presenta ‘Teenage Sex and Death at Camp Miasma’ (2026), previo al estreno del título en salas mexicanas, el próximo 13 de agosto.

Carlos Cuarón, hermano del reconocido director Alfonso Cuarón, también estará presente en la edición, así como el cantante Aleks Syntek y el animador ecuatoriano Adrian Maruri.

El GIFF proyectará 203 películas, de las cuales 155 están en competencia representando a 55 países, de los que México está presente en nueve de sus 32 estados. EFE

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