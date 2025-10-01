The Swiss voice in the world since 1935
El Festival de Cine de Miami honrará a Lucy Liu, Park Chan-wook y Mona May

Miami (EE.UU.), 1 oct (EFE).- El Festival de Cine de Miami (MFF, en inglés) honrará a la actriz de origen asiático Lucy Liu, el director Park Chan-wook y la diseñadora de vestuario Mona May durante su evento de media temporada conocido como GEMS 2025, que se realizará del 29 de octubre al 5 de noviembre.

El MFF, que se realiza anualmente en abril y es organizado por la universidad Miami Dade College, anunció además que presentará 40 películas de 24 países durante la edición número 12 de GEMS.

El evento incluye los filmes ‘Belén’, ‘Hamnet’, ‘Jay Kelly’, ‘Nuremberg’, ‘Sentimental Value’ y ‘The Secret Agent’.

«GEMS reúne algunas de las películas más esperadas de la temporada junto a nuevos descubrimientos atrevidos», señaló en el comunicado Lauren Cohen, directora de programación.

Agregó que es un orgullo celebrar el talento de narradores excepcionales como Noah Baumbach, Park Chan-wook, Guillermo del Toro, Paolo Sorrentino, Jafar Panahi, Luca Guadagnino, Rian Johnson, Richard Linklater, Gus Van Sant y Chloé Zhao.

Como antesala, el 25 de octubre se proyectará ‘Rosemead’, con la presencia de Liu, famosa por sus interpretaciones en ‘Kill Bill’, ‘Los ángeles de Charlie’, ‘Chicago’, ‘Set It Up’, ‘Presence’ y ‘Red One’.

Liu, nominada a los premios Emmy por su trabajo en ‘Ally McBeal’ y ‘The Pirate Queen’, recibirá el premio Precious Gem. En 2023, la actriz se convirtió en la segunda mujer asiático-estadounidense en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en casi seis décadas.

Park Chan-wook recibirá el homenaje durante la presentación de su filme ‘No Other Choice’, Lucy Liu en la proyección de ‘Rosemead’ y Mona May en la del aniversario 30 de ‘Clueless’.

Otros homenajeados, que ya se habían anunciado, son Ethan Hawke, Dylan O’Brien y Gus Van Sant por sus aportes a la industria del entretenimiento. EFE

ims/rf

