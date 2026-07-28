El Festival de Cine de Nueva York estrenará la nueva película de Pedro Pascal, ‘Behemoth!’

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Nuerva York, 28 jul (EFE).- El Festival de Cine de Nueva York estrenará el próximo 2 de octubre la nueva película del actor de origen chileno Pedro Pascal, ‘Behemoth!’, dirigida por el estadounidense Tony Gilroy, según anunció este martes la organización.

La entidad Film at Lincoln Center, que organiza este emblemático festival del 25 de septiembre al 12 de octubre, indicó en un comunicado que ‘Behemoth!’ será una de sus cintas destacadas de la 64 edición, con una noche de gala.

Pascal «hace la mejor actuación de su carrera como Alex, un chelista que recoge los trozos de una vida fracturada, en este drama estadounidense con una inteligencia, humor y gracia poco comunes, del director y guionista nominado al Oscar» Gilroy, señala la nota.

Pascal interpreta a un antiguo niño prodigio que vive a la sombra de una reconocida familia de músicos, y que ha dejado su puesto en una orquesta en Chicago, huyendo de su «ex maníaca», encarnada por Olivia Wilde, para grabar bandas sonoras en Hollywood, agrega.

Gilroy, director de ‘Michael Clayton’, creador de la serie ‘Andor’ y guionista de la saga ‘Bourne’, entre otros títulos aclamados, relató que lleva la mayor parte de su vida «orbitando» el festival, desde que trabajaba en un bar cercano y un cliente le regaló una entrada para ver ‘Fitzcarraldo’ en 1982.

Que ‘Behemoth!’ sea película destacada, dijo, «es una fantasía». El festival «ha sido siempre el listón para mí, la oportunidad de estrenar un filme que no puedo esperar a mostrar, en esa sala, a esa audiencia, se siente tan emocionante como me lo imaginaba», comentó.

De momento, solo se han anunciado esta película, que se emitirá a mitad del festival, así como la de apertura, ‘Paper Tiger’, protagonizada por Adam Driver, que se estrenó en el Festival de Cannes; y la de cierre, el documental ’14th’, de Ava Duvernay, sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento en EE.UU. EFE

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