El Festival de Cine de Sundance de 2027 se celebrará por primera vez en Boulder en enero

Los Ángeles (EE.UU.), 24 feb (EFE).- El Festival de Cine de Sundance, uno de los certámenes de cine independiente más importantes del mundo, celebrará su edición de 2027 del 21 al 31 de enero, por primera vez en Boulder (Colorado), ciudad que marcará el inicio de una nueva etapa al convertirse en su sede principal.

«Ubicado al pie de los icónicos Flatirons de Colorado, los recintos de la ciudad y el campus de CU Boulder ofrecen un entorno ideal para que los asistentes al festival de todo el mundo se reúnan, disfruten del arte, inicien conversaciones y creen recuerdos inolvidables», escribió en un comunicado Eugene Hernandez, director del festival.

«El encuentro de enero da continuidad al impacto duradero del festival al impulsar voces originales, forjar conexiones significativas y entretener a audiencias de todo el mundo», reza el comunicado de la organización.

El paisaje montañoso de Park City (Utah), sede de Sundance durante más de cuatro décadas, será reemplazado en 2027 por las Flatirons, las imponentes formaciones rocosas que se alzan al oeste de Boulder.

Este martes también se anunciaron los recintos que acogerán las proyecciones, entre ellos el Teatro Boedecker del Centro de Artes Dairy, el Auditorio de la Escuela Secundaria Boulder, el Teatro Boulder y el Auditorio Chautauqua, entre otros.

El Festival de Sundance celebró su última edición en Park City en enero, donde también rindió homenaje a su fundador, la estrella de Hollywood Robert Redford, quien falleció el 16 de septiembre de 2025.

La película ‘Josephine’, protagonizada por Channing Tatum, se coronó con el gran premio del jurado de la última edición en la selección de drama estadounidense, mientras que ‘Shame Money’, del kosovar Visar Morina, obtuvo el mismo galardón en la competencia de cine mundial dramático. EFE

