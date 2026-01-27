El Festival de Cine Global arranca mañana con Hungría como país invitado

Santo Domingo, 27 ene (EFE).- El Festival de Cine Global de Santo Domingo, que organiza la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), arranca mañana con Hungría como país invitado y con la escritora dominico-estadounidense Julia Álvarez como figura central.

En la ceremonia inaugural, en el Teatro Nacional de Santo Domingo, se proyectará la película ‘Milly, la reina del merengue’, dirigida por Leticia Tonos y que narra la vida de Milly Quezada, quien emigró muy joven a Estados Unidos para escapar de la guerra civil dominicana de 1965 y encontró en la música un camino de afirmación personal y cultural en el Washington Heights de los años 70 del siglo pasado.

«La cinta combina el retrato de su carrera artística con su historia íntima, abordando la memoria, la identidad y la resiliencia», señaló en un comunicado la organización del festival.

En la inauguración de la muestra, que este año arriba a su edición número dieciocho, se rendirá homenaje a la propia Quezada, por su contribución sostenida a la proyección internacional del merengue, y a la cantante y actriz dominicana Cecilia García, por su trayectoria en el teatro, el cine y la música.

También se proyectará el cortometraje ‘Platanero’, una colaboración entre la República Dominicana y Canadá que, a juicio de los responsables del evento, «propone una narrativa cargada de realismo, misticismo y lucha, consolidándose como una de las piezas más destacadas del evento».

En la muestra, que se extenderá hasta el 4 de febrero, también se exhibirá el documental ‘They Called Us Trujillo’s Jews’, una producción que aborda una de las páginas menos conocidas de la historia dominicana en torno al refugio, el exilio y la identidad.

Entre los invitados destacan la escritora dominico-estadounidense Julia Álvarez, considerada una de las voces literarias más influyentes de la diáspora latinoamericana, así como el director general de Latido Films y miembro del European Film Academy, el español Antonio Saura, y el director y guionista mexico-canadiense Arturo Pérez Navarro.

Asimismo, el compositor y productor estadounidense Preston Glass, la productora y abogada puertorriqueña Annabelle Mullen Pacheco y el cubano Pedro Enrique Ortega Lang, fundador y programador del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.EFE

