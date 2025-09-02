The Swiss voice in the world since 1935

El festival de cine latino vuelve a Nueva York con 120 películas de voces hispanas

Nueva York, 2 sep(EFE).- El festival de cine latino de Nueva York (NYLFF) celebrará del 13 al 21 de septiembre su 25 aniversario con la proyección de 120 películas hispanas, entre las que destacan títulos como ‘Papota’, un cortometraje sobre los cantantes argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso.

El NYLFF se inaugurará con ‘Mad Bills to Pay (o Destiny, Dile Que No Soy Malo)’, una película dirigida por el neoyorquino Joel Vargas y ambientada en su natal barrio del Bronx, según un comunicado del festival divulgado este martes.

El largometraje, que protagonizan los actores Juan Collado y Destiny Checo y que fue merecedor de un premio en el último festival de Sundance, indaga en «el amor joven, la lucha diaria y la comunidad».

Entre los proyectos más destacados de esta edición se encuentra ‘Papota’, un cortometraje de producción argentina y uruguaya que sigue al dúo de trap y hip-hop CA7RIEL y Paco Amoroso tras el éxito de su ‘Tiny Desk’ y que dirige Martín Piroyansky.

También se proyectará en la Gran Manzana la película ‘Aguadilla’, que la organización del festival define como una historia de «deseo, engaño y supervivencia», sobre un triángulo amoroso entre un ex surfista en silla de ruedas y una pareja de migrantes dominicanos en Puerto Rico.

Mientras, el debut del mexicano Ernesto Martínez Bucio, ‘El Diablo Fuma (y Guarda las Cerillas Quemadas en la Misma Caja’), pasará por el NYLFF tras ganar los premios Perspectivas y Mejor Ópera Prima en la Berlinale.

La película de Bucio narra la historia de cinco hermanos que se enfrentan en Ciudad de México «al duelo, la superstición y la oscuridad» tras la desaparición de sus padres.

Por otro lado, el festival ha seleccionado en su sección de cortometrajes ‘A West Side Story’, que tuvo su debut este año en el de Tribeca y que cuenta la historia de un director de teatro puertorriqueño que intenta llevar a escena el famoso musical.

«Celebrar 25 años de NYLFF es profundamente personal. Este hito honra a las personas, historias y culturas que nos han formado. Desde el inicio, luchamos por crear un espacio donde las voces latinas sean vistas, escuchadas y valoradas», apunta en el comunicado Calixto Chinchilla, fundador del NYLFF.

El NYLFF pondrá fin a la semana con una fiesta gratuita al aire libre en Quisqueya Plaza, en la que actuará la rapera dominicana J Noa, nominada en dos ocasiones a los Grammy Latinos. EFE

