El Festival de Eurovisión en Basilea generó casi 100 millones de euros de beneficios

Ginebra, 4 dic (EFE).- El Festival de Eurovisión de este año en Basilea (Suiza) generó 91,2 millones de francos suizos (98 millones de euros) de valor añadido y conllevó un gasto 25 % menor al presupuestado por la televisión pública suiza SSR, según indicó este jueves en un comunicado.

Los 90.000 poseedores de entradas para el Festival de la Canción gastaron 25,8 millones de francos suizos (27,6 millones de euros) en alojamiento y 18,4 millones de francos (19,7 millones de euros) en desplazamientos, de acuerdo con un estudio realizado por la Alta Escuela de Gestión de Zúrich (HWZ) y Ticketcorner, en colaboración con SSR.

El estudio concluyó que unos 57,6 millones de francos (61,7 millones de euros) se quedaron en Suiza tras la celebración del festival en Basilea.

Además, la SSR había estimado un presupuesto adicional de 20 millones de francos suizos (21,4 millones de euros) para cubrir los gastos de la celebración de Eurovisión pero, tras los ingresos por patrocinios y la venta de entradas, los costes adicionales reales se quedaron en 15 millones de francos suizos (16,1 millones de euros), un 25 % menos de lo programado.

La edición celebrada en Basilea del 10 al 17 de mayo de este año, tras la victoria de Nemo el año anterior, atrajo a 500.000 visitantes y a 166 millones de telespectadores. EFE

