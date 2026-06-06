El Festival de Fez, un puente entre culturas empañado por irregularidades tras 30 años

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Fez (Marruecos), 6 jun (EFE).- El Festival de Música Sacra de Fez, una de las citas culturales más relevantes de Marruecos, consolida su vocación de diálogo entre Oriente y Occidente a través de la música y la espiritualidad en su 29 edición, empañada por una reciente condena por irregularidades a la cúpula de la fundación organizadora.

Dedicado en esta ocasión a los ‘Mâalemines’, maestros artesanos y guardianes de los saberes tradicionales, el festival arrancó con una imagen cargada de simbolismo: mujeres de distintas culturas compartiendo escenario en una muestra de que el arte trasciende fronteras, lenguas y religiones.

El programa de esta edición, que concluirá mañana, domingo, reúne a 160 artistas procedentes de quince países y gira en torno a la creación y la transmisión de los conocimientos ancestrales.

Entre sus principales propuestas destaca el artista británico-iraní Sami Yusuf, considerado la estrella del pop islámico, además de los cantos tradicionales de Irlanda interpretados por Niamh Bury, las danzas sagradas jemeres de Camboya, las melodías del Conservatorio Chino o los cantos sufíes de Pakistán.

El festival se desarrolla este año en un formato reducido de cuatro días -frente a los entre y siete y diez de convocatorias anteriores-, debido a la coincidencia de sus fechas con la festividad del Aid al-Adha, una de las más importantes del calendario musulmán, y con el inicio del Mundial 2026.

Además de los conciertos, la programación incluye debates, encuentros y conferencias que reflejan la filosofía histórica de la cita, tender puentes entre culturas mediante la música y la espiritualidad.

«Esta edición está inspirada en el trabajo artesano, una de las expresiones más antiguas de la creatividad humana», explicó a EFE el director artístico del festival, Alain Weber.

No obstante, la programación se abre a expresiones musicales diversas y a públicos diferentes, como sucede con Sami Yusuf, cuya propuesta artística, señaló Weber, puede relacionarse simbólicamente con la artesanía a través de la idea universal de la creación.

La sombra de las irregularidades

La edición de este año coincide con un momento especialmente delicado para la Fundación Esprit de Fès, organizadora del festival. En vísperas de la inauguración, la Justicia marroquí hizo públicas las condenas contra responsables vinculados a la entidad por irregularidades financieras.

Un tribunal de Fez condenó al presidente de la fundación, Abderrafie Zouiten, y al fundador y exdirector del certamen, Faouzi Skali, a dos años de prisión con suspensión de la pena, además de multas y confiscación de bienes, en una causa relacionada con la gestión financiera de la organización, según medios locales.

El caso tiene su origen en una denuncia presentada por varios miembros de la propia fundación, que cuestionaron gastos y presuntas irregularidades administrativas y financieras.

Alemania es el país invitado en esta edición del Festival, que por primera vez no tiene en cartel artistas españoles, aunque por sus escenarios han pasado en años anteriores figuras como Paco de Lucía, Jordi Savall, Enrique Morente, Teresa Berganza, Carmen Linares, José Mercé o Juan Carmona, entre otros. EFE

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