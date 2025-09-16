El Festival de Gante confirma que anula el concierto dirigido por el israelí Lahva Sahni

Bruselas, 16 sep (EFE).- El consejo de administración del Festival de Gante ha confirmado que cancela el concierto de la Filarmónica de Munich dirigido por el israelí Lahav Shani tras una nueva evaluación de la decisión, que ha suscitado polémica en la política belga.

El Festival decidió la semana pasada anular el evento debido a que Shani dirige también la Orquesta Filarmónica de Israel, una agrupación que, según los organizadores, no había sido clara sobre su posición sobre el conflicto en Gaza.

El consejo de administración evaluó de nuevo la decisión de anular la actuación en la noche del lunes tras las críticas recibidas de varios representantes políticos, incluido el primer ministro, el nacionalista flamenco Bart de Wever, pero tras el encuentro confirmó que mantiene la anulación del concierto, según informó este martes la agencia de noticias Belga.

«La decisión no ha estado en ningún caso fundada sobre los orígenes o la nacionalidad de Shani y su integridad personal no se pone en cuestión», dijo a la agencia el consejo de administración, que lamentó que la anulación haya generado controversia y destacó que en su programación futura continuará «privilegiando el vínculo artístico y la inclusión».

Los organizadores justifican además la cancelación en una evaluación de la policía de Gante (norte de Bélgica) según la cual el concierto habría dado lugar a perturbaciones.

La anulación del evento, previsto para el jueves 18 de septiembre, fue criticada además de por el primer ministro belga, por el presidente de la región de Flandes, Mathias Diependaele, también de la formación nacionalista N-VA; el ministro de Asuntos Exteriores belga, el democristiano Maximo Prévot; y el líder del partido liberal MR. Georges-Louis Bouchez.

Por el contrario, la ministra de Cultura de Flandes, Caroline Gennez, del partido socialista flamenco Vooruit, así como varias instituciones culturales de flandes han apoyado la decisión.

El primer ministro belga viajó, de hecho, durante el fin de semana a la ciudad alemana de Essen para asistir a un concierto de la Filarmónica de Múnich dirigido por Shani, una muestra de «solidaridad» con el director que le agradeció el canciller alemán, Friedrich Merz, en redes sociales.

La visita ha sido criticada por Vooruit, que forma parte de la coalición de gobierno liderada por la N-VA de De Wever. El presidente de esa formación, Conner Rousseau, ha recordado al primer ministro que diputados de su partido están en el consejo de administración del Festival y le ha pedido dejar de «azuzar» tensiones y centrarse en la negociación del presupuesto. EFE

