El Festival de Mérida refuerza en Lisboa proyección internacional y vínculos con Portugal

Compartir

4 minutos

Lisboa, 30 jun (EFE).- El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que en su última edición reunió a 175.000 espectadores, reforzó este martes en Lisboa su proyección internacional con la presentación de su 72ª edición, una programación que volverá a estrechar los lazos culturales con Portugal, país que tendrá de nuevo presencia en el certamen.

El acto se celebró en el Museo de Lisboa-Teatro Romano, con la participación de José Luis Gil Soto, secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura; Jesús Cimarro, director del Festival de Mérida; Lidia Fernandes, coordinadora del Museo de Lisboa-Teatro Romano, y Pedro Blanco, director gerente del Consorcio Patronato del Festival de Mérida.

Durante su intervención, Cimarro destacó que presentar el festival en la capital portuguesa «se ha convertido en una tradición», ya que ambas ciudades «comparten una historia común que se remonta a más de 2.000 años» y conservan un patrimonio que «sigue vivo gracias a la cultura».

A su juicio, los teatros romanos de Mérida y Lisboa «no son únicamente vestigios arqueológicos, son espacios donde el pasado dialoga con el presente».

La presentación en la capital portuguesa se enmarca en la estrategia de difusión internacional del festival, que este año ya ha llevado su programación a Lima (Perú) y que desde 2017 mantiene una cita anual en Lisboa para reforzar la relación con el público portugués.

En este contexto, Fernandes, subrayó que el teatro romano constituye «un espacio de diálogo y de encuentro que trasciende las fronteras» y defendió que «la cultura habla un lenguaje común, capaz de acercar comunidades y reforzar identidades compartidas».

Asimismo, destacó que la cooperación entre ambas instituciones renueva el compromiso con «la creación artística, la conservación del patrimonio y su proyección hacia el futuro».

La edición de 2026 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida se celebrará del 3 de julio al 30 de agosto, con más de 150 representaciones en sus distintas sedes y nueve producciones en el Teatro Romano de Mérida.

Según explicó Cimarro, el festival ofrecerá una programación «ambiciosa, diversa y de enorme calidad artística», con una propuesta que combina «grandes producciones con una mirada contemporánea», en la que habrá teatro, danza, musicales y flamenco, aunque siempre con «un eje claro: la temática grecolatina».

Entre los nombres destacados de la programación figuran Miguel Ángel Muñoz, Lydia Bosch, Juana Acosta y Fernando Tejero, todos ellos debutantes en el certamen.

El programa incluye teatro, música y danza, además de actividades paralelas como cine, talleres, exposiciones, pasacalles y conferencias.

Uno de los elementos que refuerzan la conexión con Portugal será la representación de ‘A Paz’, de Aristófanes, una producción lusa de Leirena Teatro que podrá verse el 25 de julio en el Teatro María Luisa.

Según Cimarro, «esta presencia portuguesa es mucho más que una participación artística, es la expresión de una relación cultural sólida, estable y enriquecedora entre nuestros territorios», fruto de proyectos compartidos y de la convicción de que «la cultura es uno de los mejores instrumentos para acercar los pueblos y construir espacios comunes».

En el lanzamiento oficial del festival, celebrado el pasado 18 de marzo en Mérida, Cimarro señaló que el certamen quiere ser un «punto de encuentro, reflexión y emoción compartida» y defendió que los clásicos del pasado dialogan con las emociones del presente.

Tras aquella presentación, el certamen superó las 15.000 entradas vendidas de forma anticipada en poco más de una semana, según datos difundidos por la organización.

Aunque no existen datos recientes completos sobre la asistencia anual de espectadores portugueses, el público luso ha sido tradicionalmente uno de los más relevantes para el festival. En años anteriores llegó a situarse entre los principales públicos de procedencia no extremeña, junto al madrileño y el andaluz. EFE

mf/fpa

(foto)(vídeo)