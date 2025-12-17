El Festival de Sundance honrará a Chloé Zhao con el premio Trailblazer

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 17 dic (EFE).- El Festival de Sundance reconocerá a la directora Chloé Zhao con el premio Trailblazer (pionero, en español) el 23 de enero próximo, en una gala benéfica donde rendirá homenaje a su fundador, el recientemente fallecido Robert Redford.

Zhao recibirá el galardón, que en el pasado han obtenido cineastas como Christopher Nolan o James Mangold, durante el evento Celebrando al Instituto Sundance: un tributo al fundador Robert Redford, en reconocimiento a su «dedicación inquebrantable como artista y sus notables contribuciones al cine independiente», según un comunicado de la institución.

«El Instituto Sundance fue el verdadero comienzo de mi trayectoria como cineasta, así que recibir el Premio Trailblazer de esta comunidad es como volver a casa», dijo Zhao, quien estrenó en este festival su ópera prima ‘Songs My Brothers Taught Me’.

En la gala también se reconocerá a la directora y guionista Nia DaCosta con el premio Vanguard en ficción, y a la directora Geeta Gandbhir con el mismo galardón en la categoría de no ficción.

Previamente, el festival había anunciado que la velada será un homenaje significativo al fundador del Instituto Sundance, Robert Redford, «por su legado, visión y constante misión de apoyar a los narradores independientes». El emblemático actor y director estadounidense falleció el 16 de septiembre a los 89 años.

Además, esta será la primera edición en la que se entregue el premio Luminary Robert Redford, que recibirán el director húngaro Gyula Gazdag y el actor y cineasta estadounidense Ed Harris.

Del 22 de enero al 1 de febrero de 2026, el festival celebrará su última edición en su sede original de Park City, en el estado de Utah, antes de trasladarse a Boulder, Colorado, en 2027. EFE

