El Festival de Toronto abrirá este año con el estreno de ‘Being Heumann’, de Sian Heder

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Toronto (Canadá), 7 jul (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) abrirá su 51 edición con el estreno mundial de ‘Being Heumann’, la nueva película de la directora estadounidense Sian Heder, ganadora del Óscar al mejor guión adaptado por ‘CODA’, anunció este martes la organización del certamen.

La película, una producción de Apple Original Films, se proyectará el 10 de septiembre en la gala inaugural del festival, que se celebrará hasta el día 20 de ese mes.

El TIFF también anunció otros dos estrenos mundiales dentro de su programa: ‘Prima Facie’, de la directora británica Susanna White, y ‘The Assassin(s)’, del cineasta surcoreano Hur Jin-ho.

‘Being Heumann’ se centra en la figura de Judy Heumann, activista por los derechos de las personas con discapacidad y defensora de la accesibilidad. La actriz Ruth Madeley encabeza el reparto.

«Estamos encantados de abrir el festival de este año con la inspiradora nueva película de Sian Heder tras su film ganador del Óscar ‘CODA'», dijo en un comunicado Cameron Bailey, consejero delegado del TIFF.

Bailey destacó también la presencia de Cynthia Erivo en ‘Prima Facie’, que definió como un ‘abrasador drama legal’, y el estreno mundial en Toronto de la película de suspense ‘The Assassin(s)’, que reúne al director Hur Jin-ho con el actor surcoreano Lee Min-ho.

El festival, que en 2025 celebró su 50 aniversario con unos 700.000 asistentes, volverá este año con estrenos con alfombra roja, coloquios tras las proyecciones, la serie ‘In Conversation With…’ y el Festival Street, que ocupará durante el primer fin de semana parte de una de las principales arterias de Toronto.

Entre las novedades de esta edición figura el estreno de TIFF: The Market, un mercado para profesionales que se celebrará del 10 al 16 de septiembre en el centro de convenciones de Toronto.

TIFF también informó de que el calendario completo de películas será publicado el 11 de agosto. EFE

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