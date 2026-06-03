El festival de Tribeca celebra sus 25 años con la proyección de más de 118 películas

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Nueva York, 3 jun (EFE).- El festival de Tribeca, en Nueva York, cumple 25 años y celebra su aniversario con una selección de más de 118 películas y 86 cortometrajes, entre las que destacan varias producciones españolas como ‘Dante’ o el documental sobre el cantante Alejandro Sanz.

En mayo de 2002, el actor Robert de Niro y la productora Jane Rosenthal dieron el pistoletazo de salida a la primera edición del festival, creado con el fin de revitalizar la zona del Bajo Manhattan tras los atentados terroristas del 11-S.

En una entrevista reciente con The New York Times, Rosenthal explicó que el objetivo de esta cita anual de cine era «ofrecer a la comunidad algo que les ilusionara» y «recuperar la normalidad».

«Me enorgullece que haya durado tanto tiempo y que la gente realmente quiera formar parte de ello. Se ha convertido en parte del tejido de la ciudad y esperamos que siga así para siempre», expresó por su parte De Niro al rotativo.

En la apertura de aquella primera edición, a la que asistieron más de 150.000 personas y que proyectó 150 películas, estuvieron presentes figuras del cine y la política como el expresidente sudafricano Nelson Mandela, el entonces alcalde Michael Bloomberg y los actores Hugh Grant, Whoopi Goldberg y Kevin Spacey.

El festival, que a lo largo de estos años ha aportado a la ciudad más de 1.000 millones de dólares, trae desde hoy hasta el 14 de este mes más de 118 películas y 86 cortometrajes de 44 países. El certamen arranca hoy con la proyección del documental ‘Earth, Wind & Fire’, dirigido por Questlove.

La marca hispana de Tribeca

El domingo próximo se espera en la alfombra roja del Village East by Angelika la presencia de la actriz española Ester Expósito, una de las protagonistas de ‘Dante’, que junto al director Hugo Ruiz presentará este largometraje sobre Eduardo (Chino Darín), un paramédico que se ve inmerso sin querer en una guerra entre dos capos del crimen.

Alejandro Sanz, por su parte, no acudirá a la ciudad para presentar su documental ‘Cuando nadie me ve’, que ya se estrenó el pasado enero en la plataforma Movistar Plus, aunque sí lo harán el director Álvaro Ron y el productor Sergi Reitg.

El filme, que sigue la trayectoria musical de Sanz y la búsqueda «de su propia voz», se estrenará mañana jueves en el BMCC Tribeca Performing Arts Center.

De España también se proyectará el sábado próximo ‘Under the lake’, un cortometraje de animación de Juan Carlos Mostaza sobre un mundo poblado por personajes de alambre que narra cómo un niño rescata de un lago a un hombre gravemente herido.

La cartelera también cuenta con películas de componente latino, como la puertorriqueña ‘Summer of Three’, de Carlitos Ruiz-Ruiz, sobre un adolescente que regresa a la isla tras la muerte de su abuelo; la ópera prima de la cineasta mexicana Fernanda Tovar, ‘Sad Girlz’, o la chilena ‘Summer War’, de Alicia Scherson, ambientada en los últimos años del régimen del dictador Augusto Pinochet.

Mientras, entre los grandes nombres que forman parte de las películas de este año están el del brasileño Wagner Moura, con ‘The Last Day’, inspirada en ‘La señora Dalloway’ de Virginia Woolf; Al Pacino, que protagoniza el ‘thriller’ ‘Killing Castro’, donde se reimagina la estancia del expresidente cubano Fidel Castro en Harlem (Nueva York) y Alicia Keys, con su documental ‘Girl From Hell’s Kitchen’.

Esta edición del festival no está exenta de polémica, ya que estrenará el día 10 la película ‘Dreams of Violets’, de los hermanos Ash y Pooya Kosha, realizada enteramente con inteligencia artificial (IA) y que gira en torno a la resistencia civil iraní. EFE

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