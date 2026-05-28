El festival de Tribeca estrenará una película generada con inteligencia artificial

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Nueva York, 28 may (EFE).- El festival neoyorquino de Tribeca estrenará el próximo 10 de junio la película ‘Dreams of Violets’, hecha enteramente con inteligencia artificial (IA) y que gira en torno a la resistencia civil iraní.

Aunque Cannes estrenó recientemente en uno de sus eventos paralelos ‘Hell Grind’, un largometraje también generado con IA, ‘Dreams of Violets’ es el primer filme hecho con esta tecnología que forma parte de la programación oficial de un festival de cine.

Este docudrama está inspirado en las protestas que sacudieron Irán en enero y abarca 47 años «de resistencia civil iraní» a través de la mirada de cinco desconocidos, dando voz a las protestas que tienen lugar en el país «con una crudeza y un realismo impactantes», según Tribeca.

La película está dirigida y guionizada por el cineasta británicoiraní Ash Koosha y producida por su hermano Pooya Kosha, y se estrenará en el cine AMC Flat Iron de la Gran Manzana.

En declaraciones al medio ‘The Hollywood Reporter’, Jane Rosenthal, cofundadora del festival de Tribeca, subrayó que ‘Dreams of Violets’ es «un poderoso ejemplo de cómo tecnologías emergentes como la IA pueden utilizarse no solo como herramientas de innovación, sino también como vehículos para contar historias profundamente humanas».

«En este momento histórico, cuando tanto la IA como Irán son temas centrales de debate mundial, esta película ofrece al público una perspectiva única e íntima de un conflicto que muchos no han podido comprender del todo», apuntó.

Según ‘The Hollywood Reporter’, la película se realizó con un presupuesto de 2.000 dólares y en ella modelados hechos con IA sustituyen a actores, decorados y cámaras mediante herramientas como Google Nanobanana, Kling AI, Claude AI o Gemini.

En un comunicado, Ash Koosha, que junto a su hermano abandonó su país en 2009, resaltó que no habría sido posible elaborar la película sin la inteligencia artificial: «Hubiera preferido realizar esta película con equipo, actores y la dignidad de una producción completa, pero eso no estaba a mi alcance».

«Soy una sola persona, en el exilio, sin acceso a Irán, a los lugares ni a la gente. El sistema de IA hizo posible lo que de otro modo habría sido imposible: crear una película en memoria de un evento que ocurrió tras un muro que no puedo cruzar», indicó.

Los hermanos Koosha son fundadores de la firma de IA Claigrid, enfocada en la intersección de la inteligencia aplicada, los sistemas autónomos y el diseño económico, según se detalla en su página web.

‘Dreams of Violets’ es, además, la primera película de Fountain 0, una empresa de producción cinematográfica de IA fundada también por Ash Koosha. EFE

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