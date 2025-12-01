El Festival del Cómic de Angulema suspende su edición de 2026 por el boicot del sector

The Swiss voice in the world since 1935
París, 1 dic (EFE).- El Festival Internacional del Cómic de Angulema, considerado uno de los más importantes del mundo en su especialidad, no celebrará su edición de 2026, anunció este lunes la empresa organizadora, objeto de boicot por parte de los autores del llamado noveno arte.

«La edición 2026 del festival no puede materialmente desarrollarse en condiciones adecuadas», anunció la empresa 9e Art+, la entidad organizadora del Festival Internacional del Cómic de Angulema en un comunicado.

Tras la retirada de los autores y posteriormente de los editores, los financiadores públicos del festival instaron a la empresa hace diez días a «sacar las conclusiones que exige esta realidad» de boicot de todo el sector, descontento con 9e Art+. EFE

