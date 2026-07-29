El Festival DOQUMENTA apuesta por producciones mexicanas y películas con trasfondo social

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Ciudad de México, 29 jul (EFE).- Los promotores del Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción DOQUMENTA presentaron este miércoles el programa de la 14 edición, que tendrá lugar la próxima semana en el estado mexicano de Querétaro (centro) y estará marcado por la promoción de trabajos de la industria cinematográfica de México con un trasfondo social.

El certamen se celebrará del 5 al 9 de agosto y cuenta con una oferta de más de 90 títulos de no ficción, de los cuales 64 son producciones mexicanas, según explicó Aarón García, codirector general de DOQUMENTA, en una rueda de prensa en la sede del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

Además, cerca de la mitad de los filmes están dirigidos por mujeres (el 48%), mientras que el 33% son películas internacionales, procedentes en su mayoría de América Latina.

Predominan, sobre todo, temáticas como la crisis climática, la identidad, el género, la defensa del territorio o la preservación de la memoria y las lenguas autóctonas.

«Son películas sobre música, familia, animación o pertenencia que permiten reconocer cómo las historias íntimas iluminan realidades sociales más que antes», añadió García.

También hay espacio para obras acerca de la situación internacional como ‘Pon tu alma en tu mano y anda’, un documental acerca de la vida en Gaza en plena ofensiva israelí a través de los ojos de un fotoperiodista palestino.

Otra película destacada de la cartelera de DOQUMENTA es ‘El lugar de la ausencia’, cuya productora, Erika Archaga, afirmó que aborda la realidad de la desaparición de los migrantes centroamericanos en México durante su viaje a la frontera con Estados Unidos.

«Personas de las que muchas veces quedan pocas pistas, lo que es una mochila, pertenencias o algunos restos que todavía no han sido identificados. Tras esa ausencia están sus familias y las madres que los buscan, porque siempre son las madres las que los buscan», destacó.

Aparte de la muestra de películas, algunas de las cuales se estrenarán en el festival, DOQUMENTA acogerá otras actividades culturales como coloquios con expertos cinematográficos, como el documentalista suizo-estadounidense Alexandre O. Phillippe.

Por parte del Gobierno de México, la subdirectora de Promoción Nacional de Imcine, Marcela Duana, subrayó que este certamen contribuye en la tarea de «fortalecer» la cinematografía mexicana.

«El cine documental registra la memoria, acompaña procesos comunitarios, cuestiona las desigualdades, hace visibles historias que con frecuencia permanecen fuera de los relatos dominantes y nos invita a imaginar posibles futuros», concluyó. EFE

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