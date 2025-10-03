The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El festival FILMAR de Ginebra rendirá homenaje al arquitecto boliviano Freddy Mamani

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 3 oct (EFE).- El arquitecto boliviano Freddy Mamani, pionero del estilo neoandino, será homenajeado el próximo mes en el Festival FILMAR de cine latinoamericano en Ginebra, donde será invitado de honor de la edición 2025, indicó la organización del certamen en un comunicado.

El certamen anual, que a menudo va más allá del medio cinematográfico, proyectará un documental sobre las obras de Mamani, realizado por el director brasileño Isaac Niemand, y también habrá una exposición y una mesa remonda dedicadas a su arquitectura.

Además, los carteles del festival, que se celebrará del 14 al 23 de noviembre, son fotografías de algunos de sus famosos «cholets», las viviendas que combinan elementos tradicionales andinos y contemporáneos, y el estilo de Mamani también ha inspirado la decoración de los cines donde el certamen tiene lugar.

La organización del festival recuerda que Mamani, nacido en 1971 en una comunidad aimara en el corazón de los Andes, logró desafiar las convenciones arquitectónicas tradicionales con estos edificios, incluidos más de 170 que han transformado la ciudad de El Alto.

«Su estilo único, a menudo imitado pero nunca igualado, le ha valido un reconocimiento internacional», indica el festival, uno de los principales de cine latinoamericano fuera del ámbito hispano. EFE

abc/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR