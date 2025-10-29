El Festival Tribeca reivindica por segundo año que «Lisboa merece estar en el mapa»

2 minutos

Lisboa, 29 oct (EFE).- Estrellas como Kim Cattrall o Giancarlo Esposito desfilaron este miércoles por la alfombra azul del Festival Tribeca Lisboa, que celebra su segunda edición para reivindicar que la ciudad «merece estar en el mapa de las capitales culturales del mundo» y que el cine sigue siendo relevante «en un mundo cada vez más fragmentado».

Durante los próximos tres días, este festival, inspirado en el Festival Tribeca de Nueva York, hará que Lisboa se convierta en un escaparate para el cine nacional e internacional, con proyecciones de películas como ‘Nuremberg’ (James Vanderbilt), ‘Charliebird’ (Libby Ewing) o ‘Bugonia’ (Yorgos Lanthimos).

El pistoletazo de salida lo dio este miércoles en el Convento de Beato el director Julian Schnabel con una mesa redonda tras la proyección de su última película, ‘In the Hand of Dante’, protagonizada por Oscar Isaac.

Antes, pasaron por la alfombra algunos de los nombres más esperados de esta edición, entre ellas Kim Cattrall, quien dedicó unos minutos a la prensa para contar que es su segunda visita a Portugal y que se ha sentido muy bienvenida.

«Cualquier país que tenga tanta expresión en la comida, en la cultura, soy muy fan», dijo a los periodistas.

Más allá de las proyecciones, la muestra también cuenta con una repleta agenda con charlas, diálogos y entrevistas que servirán para reflexionar sobre el cine, la actualidad y las nuevas tecnologías, entre otros asuntos.

Precisamente como parte de esta reflexión, y señalando la necesidad de festivales como este, la actriz que encarnara a Samantha Jones en Sexo en Nueva York aseguró: «Con la Inteligencia Artificial es todavía más importante que tengamos puntos de vista individuales e historias artísticas que nos hablen de lo que es ser humano y como de difícil y complicado es antes de que las máquinas empiecen a quitarnos la mente».

La también reconocida Edie Falco, que dio vida a Carmela Soprano en Los Soprano, llegó a Lisboa cumpliendo algo que estaba en su lista de deseos, según explicó a la prensa.

Participará, entre otros, en un panel sobre ‘El peso de los personajes’ junto a otra de las estrellas de esta edición, Giancarlo Esposito, también conocido por encarnar a Gus Fring en Breaking Bad y Better Call Saul.

La actriz luso-estadounidense Daniela Ruah, conocida por su papel en la serie ‘NCIS: Los Ángeles,’ fue una de las representantes nacionales de más alto nivel. EFE

lmg/rcf

(video)