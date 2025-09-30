The Swiss voice in the world since 1935
El filme ‘Alí Primera’, propuesto para representar a Venezuela en los premios Óscar

Caracas, 30 sep (EFE).- El filme ‘Alí Primera’, dirigido por Daniel Yegres, fue escogido para representar a Venezuela en la carrera por la categoría de mejor largometraje internacional de los premios Óscar 2026, dijo este martes el ministro venezolano de Cultura, Ernesto Villegas.

En Telegram, Villegas indicó que la selección fue informada por la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos (ANAC) a través de un comunicado en el que destacó que la película fue seleccionada por un comité conformado por «representantes de diversos gremios» y por «figuras representativas de la comunidad cinematográfica venezolana».

‘Alí Primera’ cuenta la vida del cantautor venezolano y «los eventos que lo convirtieron en la voz más comprometida con las causas de su pueblo y líder del movimiento por la canción necesaria», según la sinopsis oficial de Humana Cine, la productora de la película.

La producción deberá pasar dos rondas de votación para quedar finalmente en la lista de nominados en la categoría de Mejor largometraje internacional, según las reglas de los Óscar.

En la primera fase, «las quince películas con mayor número de votos pasarán a la siguiente ronda de votación», según especifica la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

En la etapa de nominaciones, «todos los miembros de la Academia, tanto activos como vitalicios, serán invitados a ver las quince películas preseleccionadas» y «votarán en orden de preferencia por un máximo de cinco».

«Las cinco películas con mayor número de votos serán las nominadas para la votación final del premio al Mejor largometraje internacional», cuya ceremonia será el 15 de marzo de 2026, precisa la página web de los Óscar.EFE

rbc/lb/pddp

